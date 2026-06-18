35 лет между войной и успехом…

Мы никогда не забудем того, что армянские оккупанты сделали с нашим народом и нашими городами, не забудем о разрушении 65 мечетей, заявил президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год. Глава государства, указав, что армяне содержали в мечетях свиней и других животных, заявил, что Азербайджан никогда этого не забудет. Также президент Алиев заявил о необходимости продолжать усилия по превращению Азербайджана в транспортный узел. Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан намерен удвоить объем грузов, перевозимых через территорию страны.

* * * 10:32 Диверсификация экономики Азербайджана сегодня стала реальностью. Но мы, безусловно, должны продолжать усилия в этом направлении, заявил президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год. «Что касается нашего внешнего долга, то мы предприняли определенные шаги для его успешного снижения до 6 процентов ВВП. Я бы даже сказал, что успехи в этой области превзошли наши планы», — сказал глава азербайджанского государства. Президент Алиев отметил, что Азербайджан не ожидает каких-либо сложностей в экономическом развитии. Глава государства относительно социальных программ, реализуемых в Азербайджане, отметил: «Это масштабные программы. За последние несколько лет мы осуществили ряд пакетов мер социальной поддержки».

* * * 10:07 В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа, заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год. «Мы поставляем природный газ в 16 стран, и число этих стран растет с каждым годом. Так будет и впредь», – подчеркнул глава государства. Президент в своем выступлении указал, что Азербайджан вкладывает «огромные средства в инфраструктуру. И это касается не только развития инфраструктуры внутри страны, но и участия Азербайджана в местных инфраструктурных проектах международного масштаба». Глава государства подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы превратить Азербайджан из страны, не имеющей выхода к морю, в международный транспортный узел.

* * * 09:41 В Баку проходит церемония открытия ежегодных собраний группы Исламского банка развития на 2026 год. В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства. Был исполнен государственный гимн Азербайджана. Затем был прочитан аят из «Корана», после чего показан видеоролик об Исламском банке развития. Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии.