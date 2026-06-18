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Три азербайджанских университета в топ-800

09:56 703

Международное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) объявило результаты рейтинга QS World University Rankings.

Согласно результатам, впервые в истории Азербайджана три азербайджанских университета вошли в топ-800 упомянутого рейтинга. При этом число наших вузов, представленных в топ-1000, увеличилось с 6 до 7. В общей сложности количество азербайджанских университетов, включенных в рейтинг, достигло 10.

Бакинский государственный университет поднялся на 123 позиции, заняв 565-е место в мире. Азербайджанский государственный экономический университет переместился из диапазона 801–850 на 634-е место, а Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности — из диапазона 851–900 в диапазон 711–720.

Наряду с этим Азербайджанский технический университет, Университет Хазар, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства и Университет АДА улучшили свои позиции и поднялись в данном рейтинге. Сумгаитский государственный университет сохранил свои позиции, а Азербайджанский государственный педагогический университет впервые вошел в этот рейтинг.

Количество азербайджанских университетов в упомянутом рейтинге в 2,5 раза превышает общее число вузов из других стран Южного Кавказа, вошедших в этот рейтинг.

Отметим, что до 2025 года азербайджанские университеты не были представлены в топ-800 мировых рейтингов. В 2025 году один из наших университетов впервые вошел в топ-800, а в 2026 году их число достигло трех.

В упомянутый рейтинг вошли более 1500 университетов из 106 стран мира.

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