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Меморандум Иран — США: мир досрочно

Американское оружие станут производить в Европе и Украине

10:00 392

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучит возможность предоставления американским оборонным компаниям разрешений на производство оружия по лицензии в Европе и Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, осведомленных о ходе обсуждений, а также на заявления лидеров на саммите «Группы семи» во Франции.

Сообщается, что Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой предоставить лицензии на производство вооружения европейским и украинским предприятиям, чтобы решить проблему дефицита ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, которые необходимы Украине для сбивания российских баллистических ракет.

Поскольку запасы США значительно истощились во время войны с Ираном, а наращивание собственного производства требует значительного времени, президент США рассматривает выдачу лицензий как быстрый способ укрепить позиции союзников.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил журналистам, что «вопрос конкретных лицензий будет подробно обсужден между странами-участницами». По его словам, это предполагает предоставление комплексных лицензий компаниям, обладающим необходимыми техническими мощностями.

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