Нефть упала после заключения сделки Ираном и США

Нефть дешевеет в четверг утром на новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
К 9:16 по Баку августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,79 (2,25%), до $77,76 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,99 (2,59%), до $74,80 за баррель.
Президент США Дональд Трамп после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном заявил, что цены на нефть начнут снижаться. «Цена на нефть падает», — сказал Трамп, указав пальцем вниз.