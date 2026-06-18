Нефть упала после заключения сделки Ираном и США

Нефть дешевеет в четверг утром на новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

К 9:16 по Баку августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,79 (2,25%), до $77,76 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,99 (2,59%), до $74,80 за баррель.