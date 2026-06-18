USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.3410
Подписаться на уведомления
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Новость дня
Меморандум Иран — США: мир досрочно

Детали сделки между США и Ираном

10:45 166

Страны Персидского залива станут членами фонда по восстановлению Ирана на $300 млрд, Соединенные Штаты не будут в нем участвовать, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документ.

По данным телеканала, соседи Ирана, а не США, будут инвестировать в восстановление Ирана. Также Вашингтон будет «контролировать, кто ведет бизнес в Иране», поставляя лицензии, исключения и соглашения.

Кроме того, в тексте отмечается, что США не станут сокращать свое военное присутствие в регионе до момента, пока окончательное соглашение с Ираном не будет подписано. Это означает, что две авианосные группы останутся на Ближнем Востоке, отмечает телеканал.

До этого США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, документ 17 июня подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Детали сделки между США и Ираном
Детали сделки между США и Ираном
10:45 167
Пожар на НПЗ в Баку потушили
Пожар на НПЗ в Баку потушили обновлено 10:40; заявления МЧС и TƏBiB
10:40 2182
Нефть упала после заключения сделки Ираном и США
Нефть упала после заключения сделки Ираном и США
10:20 577
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби горячая тема; все еще актуально
17 июня 2026, 17:20 5514
35 лет между войной и успехом…
35 лет между войной и успехом… Заявления Алиева; фото; обновлено 10:50
10:50 1194
Атака на Москву и Подмосковье. Новый удар по Московскому НПЗ. Попало и по «Садоводу»
Атака на Москву и Подмосковье. Новый удар по Московскому НПЗ. Попало и по «Садоводу» новость дополнена; видео
08:48 3243
ЧМ-2026: Роналду не смог огорчить Лионеля, а Узбекистан забил исторический гол Колумбии
ЧМ-2026: Роналду не смог огорчить Лионеля, а Узбекистан забил исторический гол Колумбии видео, обновлено 08:11
08:11 4998
Россия обстреляла Киев и Полтаву баллистическими ракетами
Россия обстреляла Киев и Полтаву баллистическими ракетами
08:11 1836
Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия – Хорватия
Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия – Хорватия ВИДЕО
02:10 4463
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Меморандум Иран — США: мир досрочно обновлено 01:47
01:47 8872
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
17 июня 2026, 10:55 8675

ЭТО ВАЖНО

Детали сделки между США и Ираном
Детали сделки между США и Ираном
10:45 167
Пожар на НПЗ в Баку потушили
Пожар на НПЗ в Баку потушили обновлено 10:40; заявления МЧС и TƏBiB
10:40 2182
Нефть упала после заключения сделки Ираном и США
Нефть упала после заключения сделки Ираном и США
10:20 577
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби горячая тема; все еще актуально
17 июня 2026, 17:20 5514
35 лет между войной и успехом…
35 лет между войной и успехом… Заявления Алиева; фото; обновлено 10:50
10:50 1194
Атака на Москву и Подмосковье. Новый удар по Московскому НПЗ. Попало и по «Садоводу»
Атака на Москву и Подмосковье. Новый удар по Московскому НПЗ. Попало и по «Садоводу» новость дополнена; видео
08:48 3243
ЧМ-2026: Роналду не смог огорчить Лионеля, а Узбекистан забил исторический гол Колумбии
ЧМ-2026: Роналду не смог огорчить Лионеля, а Узбекистан забил исторический гол Колумбии видео, обновлено 08:11
08:11 4998
Россия обстреляла Киев и Полтаву баллистическими ракетами
Россия обстреляла Киев и Полтаву баллистическими ракетами
08:11 1836
Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия – Хорватия
Лучшая игра ЧМ-2026: 6 голов в матче Англия – Хорватия ВИДЕО
02:10 4463
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Меморандум Иран — США: мир досрочно обновлено 01:47
01:47 8872
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России…
Крым отрезают, а Киев замахнулся на 2000 километров вглубь России… Александр Мусиенко отвечает на вопросы haqqin.az
17 июня 2026, 10:55 8675
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться