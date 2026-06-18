Детали сделки между США и Ираном

Страны Персидского залива станут членами фонда по восстановлению Ирана на $300 млрд, Соединенные Штаты не будут в нем участвовать, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документ.

По данным телеканала, соседи Ирана, а не США, будут инвестировать в восстановление Ирана. Также Вашингтон будет «контролировать, кто ведет бизнес в Иране», поставляя лицензии, исключения и соглашения.

Кроме того, в тексте отмечается, что США не станут сокращать свое военное присутствие в регионе до момента, пока окончательное соглашение с Ираном не будет подписано. Это означает, что две авианосные группы останутся на Ближнем Востоке, отмечает телеканал.

До этого США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, документ 17 июня подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.