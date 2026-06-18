В розыске почти 33 года: Германия экстрадировала в Азербайджан разбойника и убийцу

Германия экстрадировала в Азербайджан гражданина Грузии, находившегося в международном розыске почти 33 года по обвинению в разбойном нападении и убийстве.

Согласно сообщению Министерства юстиции Азербайджана, экстрадированный Эльшан Шамилов находился в международном розыске по линии Интерпола с начала 1990-х и был задержан на территории Германии. По версии обвинения, Шамилов в составе преступной группировки совершил разбойное нападение с применением насилия. Преступление было совершено из корыстных побуждений. Шамилова также обвиняют в умышленном убийстве потерпевшего в разбойном нападении на Гурбанали Мустафаева.

Ему предъявлены обвинения по статье 94, пункту 2, а также по статье 145, части 2, пунктам 1, 2, 3, 6 и 8 действовавшего на тот момент Уголовного кодекса Азербайджана.

В Минюсте сообщили, что после обращения Генеральной прокуратуры Азербайджана, предоставления необходимых документов в соответствии с международными процедурами, а также проведенных переговоров была достигнута договоренность об экстрадиции разыскиваемого лица в Азербайджан. «Это еще раз подтверждает международный авторитет нашего государства, а также то, что Германия является надежным партнером Азербайджана», - подчеркнули в Минюсте.

Эльшан Шамилов был доставлен из Франкфурта-на-Майне в Азербайджан сотрудниками Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы. На основании решения суда он помещен в следственный изолятор.