Омбудсмен посетила Аллею почетного захоронения

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева по случаю 18 июня – Дня прав человека в Азербайджане посетила Аллею почетного захоронения.
Омбудсмен, как сообщается в пресс-релизе, с глубоким уважением почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила букет цветов к его могиле. Выразив почтение к памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, она возложила цветы на ее могилу. Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.