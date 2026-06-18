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Омбудсмен посетила Аллею почетного захоронения

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11:23 544

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева по случаю 18 июня – Дня прав человека в Азербайджане посетила Аллею почетного захоронения.

Омбудсмен, как сообщается в пресс-релизе, с глубоким уважением почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила букет цветов к его могиле. Выразив почтение к памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, она возложила цветы на ее могилу. Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

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