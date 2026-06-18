БГУ улучшил позиции в мировом рейтинге QS, войдя в ТОП-600

Бакинский государственный университет (БГУ) занял 565-е место в рейтинге QS World University Rankings 2027: Top Global Universities, опубликованном международной рейтинговой организацией Quacquarelli Symonds (QS), являющейся одним из наиболее авторитетных мировых агентств в области оценки качества высшего образования. По сравнению с предыдущим выпуском рейтинга (688-е место) университет улучшил свои позиции на 123 пункта, став лидером среди высших учебных заведений Азербайджана и Южного Кавказа.

В рейтинге QS World University Rankings 2027 была проведена оценка деятельности 8808 университетов из 106 стран мира, из которых 1504 вошли в итоговый рейтинг. Методология QS основана на совокупности показателей, характеризующих академическую репутацию университета, репутацию среди работодателей, публикационную активность и цитируемость научных исследований, результаты трудоустройства выпускников, уровень интернационализации профессорско-преподавательского состава и студенческого контингента, интенсивность международного исследовательского сотрудничества, а также показатели устойчивого развития.

Улучшение позиций БГУ в международных рейтингах стало результатом последовательной реализации комплекса институциональных преобразований, направленных на развитие научно-исследовательской деятельности, совершенствование образовательного процесса и системы управления в соответствии с международными стандартами, расширение международного академического сотрудничества и формирование современной инновационной экосистемы. Существенное значение также имели развитие прикладных исследований, укрепление взаимодействия с промышленностью, внедрение цифровых управленческих решений и совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентированной на современные требования рынка труда.

Положительная динамика была зафиксирована и в рейтинге QS Europe 2026, где БГУ поднялся на 278-е место среди европейских университетов, улучшив результат предыдущего года на 58 позиций. Если в предыдущем выпуске университет занимал 336-е место среди 685 вузов, то в текущем рейтинге, включившем 958 университетов Европы, он занял 278-ю позицию.

В рейтинге QS World University Rankings by Subject 2026 БГУ впервые был представлен одновременно в двух широких предметных областях. Число предметных направлений, вошедших в рейтинг, увеличилось по сравнению с предыдущим годом в четыре раза и достигло восьми, что является наивысшим показателем среди университетов Азербайджана.

По широким предметным областям БГУ представлен в диапазоне 401–500 по направлению «Естественные науки» и 501–550 по направлению «Инженерия и технологии». По отдельным предметным направлениям университет занимает следующие позиции: нефтегазовое дело — 51–100, современные языки — 151–200, математика — 251–300, право — 301–350, химическая инженерия, а также физика и астрономия — 401–450, химия — 451–500, компьютерные науки и информационные системы — 601–650.

Достигнутые результаты свидетельствуют о последовательном укреплении международных академических позиций БГУ и отражают эффективность реализуемой стратегии развития университета. В числе приоритетных направлений дальнейшего развития остаются повышение качества научных исследований и образовательной деятельности, расширение международного академического сотрудничества и дальнейшее укрепление конкурентоспособности университета в ведущих мировых рейтингах.