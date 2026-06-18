Москва хочет азербайджанских депутатов

Россия рассчитывает на участие депутатов Милли Меджлиса в мониторинге выборов в Госдуму, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Яцкин на 24-м заседании Межпарламентской комиссии Азербайджан-Россия в Баку.

«Хотел бы обратить внимание, что у нас большой электоральный год. Хотел вас проинформировать, что коллеги из Государственной Думы готовятся к избирательной кампании.

У нас в сентябре уже президентом объявлена дата проведения выборов. Рассчитываем, что депутаты Милли Меджлиса примут активное участие в мониторинге выборов в Государственную Думу», — подчеркнул он.