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Меморандум Иран — США: мир досрочно

Москва хочет азербайджанских депутатов

11:36 1514

Россия рассчитывает на участие депутатов Милли Меджлиса в мониторинге выборов в Госдуму, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Яцкин на 24-м заседании Межпарламентской комиссии Азербайджан-Россия в Баку.

«Хотел бы обратить внимание, что у нас большой электоральный год. Хотел вас проинформировать, что коллеги из Государственной Думы готовятся к избирательной кампании.

У нас в сентябре уже президентом объявлена дата проведения выборов. Рассчитываем, что депутаты Милли Меджлиса примут активное участие в мониторинге выборов в Государственную Думу», — подчеркнул он.

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