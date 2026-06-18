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Трамп: Мы позволили Тайваню украсть…

12:07 810

Технологии, от которых зависит весь мир, были изобретены в Америке, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы все помним слоган Intel Inside. Глупые президенты считали нашу экономику чем-то само собой разумеющимся и позволили Тайваню и другим странам украсть наши полупроводниковые заводы.

Они забыли защитить нашу промышленность с помощью ТАРИФОВ. Когда я выиграл второй (а на самом деле третий!) президентский срок, стало ясно, что Америке нужно вернуть свою полупроводниковую промышленность в США. Мы всё разрабатываем, но нам нужно производить это здесь, и ПРЯМО СЕЙЧАС! Поэтому я решил помочь Intel, ведь нам нужно разрабатывать и производить наши чипы прямо здесь, в Америке. Сначала мы помогли привлечь Nvidia, и они согласились производить свои чипы первого уровня совместно с Intel.

Затем Илон Маск согласился построить свою TerraFab, крупнейшую в мире фабрику по производству чипов, спроектированную совместно с технологической командой Intel. И, наконец, Apple согласилась сотрудничать с Intel в разработке и производстве своих чипов в Америке.

Мы решили помочь Intel в обмен на 10% их акций. Это слишком много или слишком мало? Когда мы сделали наше предложение, их стоимость составляла около 100 миллиардов долларов. Сейчас они стоят более 600 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ! За девять месяцев их стоимость выросла более чем на ПОЛОВИНУ ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ. Доля Америки теперь составляет более 60 миллиардов долларов. Когда в последний раз президент приносил Америке прибыль?» - говорится в публикации.

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