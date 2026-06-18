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Шеф Пентагона о «перезагрузке» НАТО

12:22 337

НАТО слишком долго была «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением», но больше так быть не должно. НАТО должна вернуться к роли «настоящего военного альянса», который придерживается жесткой линии и способен самостоятельно обеспечивать безопасность Европы. Об этом министр войны США Пит Хегсет заявил перед началом встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе, передает Associated Press.

«Нужно вернуться к настоящему военному альянсу, который придерживается жесткой линии и имеет реальные военные возможности по сдерживанию на континенте и взять на себя ведущую роль в конвенциональной обороне Европы», — сказал глава Пентагона.

По словам Хегсета, вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом ведется работа над концепцией «НАТО 3.0», которая должна учитывать изменения в сфере безопасности после окончания холодной войны.

Помимо этого, Хегсет рассказал, от чего будут зависеть взносы США в НАТО. По его словам, они будут зависеть от выполнения другими странами альянса своих целевых показателей по оборонным расходам.

Шеф Пентагона также объявил о проведении обзора вопроса о дислокации войск США в Европе. Он должен продлиться полгода.

«Сегодня я объявляю о шестимесячном обзоре Министерства войны, который будет посвящен анализу размещения американских войск и их баз в Европе. Срок - до шести месяцев. Возможно, меньше», - сказал Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО.

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