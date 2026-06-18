«Исламабадский меморандум» стал яблоком раздора между Нетаньяху и Трампом

«Нетаньяху остается практически одинок на международной арене в убеждении, что сделка является ошибкой и что война должна была продолжаться», — отмечают журналисты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пришел в бешенство от соглашения, которое президент США Дональд Трамп заключил с Ираном. Это стало для израильского лидера «еще одним ударом со стороны его незаменимого союзника». Тель-Авив уверен, что заключенная сделка - ошибка, но в Вашингтоне мнение союзника никого не волнует. Об этом сообщает Axios.

Публикация Дональдом Трампом деталей соглашения с Ираном вызвала серьезные разногласия в израильском руководстве и поставила Иерусалим перед угрозой дипломатической изоляции. Ключевые региональные игроки - в том числе Объединенные Арабские Эмираты - уже поддержали американский план. Как сообщает Axios, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху не может открыто критиковать сделку из-за опасности прямого конфликта с Белым домом, чья поддержка критически важна для страны.

Израильские медиа, которые поддерживают премьер-министра, начали критиковать администрацию США и обвинили американских посланников в пренебрежении интересами еврейского государства. В ответ на это президент США на саммите G7 назвал партнерство с Израилем прочным, однако упрекнул Нетаньяху в излишней эмоциональности.

Главным спором между союзниками стал ливанский вопрос. «Исламабадский меморандум» о взаимопонимании предусматривает вывод израильских войск из Ливана для прекращения огня. Нетаньяху требует оставить подразделения в Южном Ливане до полного разоружения террористов «Хезболлы». Представители Вашингтона признают этот спор, но подчеркивают — Израиль сохранит право на ответный удар в случае новой агрессии.

В Израиле заявляют, что премьер-министр не видел окончательный текст документа до его подписания, хотя Белый дом уверяет в своевременном информировании израильской стороны. Вашингтон парирует претензии просто — Израиль не запрашивал текст официально, а все детали получал на регулярных брифингах. Сейчас администрация США рассчитывает, что Израиль использует ближайшие 60 дней для долгосрочного политического урегулирования в Ливане, чтобы вывести войска без ущерба для безопасности северных границ.

Напомним, в ночь на 18 июня Соединенные Штаты Америки и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании. Это произошло во время ужина в Версале, на который американского лидера пригласил президент Франции Эммануэль Макрон.