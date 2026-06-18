USD 1.7000
EUR 1.9589
RUB 2.3340
Подписаться на уведомления
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Новость дня
Меморандум Иран — США: мир досрочно

«Исламабадский меморандум» стал яблоком раздора между Нетаньяху и Трампом

12:40 164

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пришел в бешенство от соглашения, которое президент США Дональд Трамп заключил с Ираном. Это стало для израильского лидера «еще одним ударом со стороны его незаменимого союзника». Тель-Авив уверен, что заключенная сделка - ошибка, но в Вашингтоне мнение союзника никого не волнует. Об этом сообщает Axios.

«Нетаньяху остается практически одинок на международной арене в убеждении, что сделка является ошибкой и что война должна была продолжаться», — отмечают журналисты.

Публикация Дональдом Трампом деталей соглашения с Ираном вызвала серьезные разногласия в израильском руководстве и поставила Иерусалим перед угрозой дипломатической изоляции. Ключевые региональные игроки - в том числе Объединенные Арабские Эмираты - уже поддержали американский план. Как сообщает Axios, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху не может открыто критиковать сделку из-за опасности прямого конфликта с Белым домом, чья поддержка критически важна для страны.

Израильские медиа, которые поддерживают премьер-министра, начали критиковать администрацию США и обвинили американских посланников в пренебрежении интересами еврейского государства. В ответ на это президент США на саммите G7 назвал партнерство с Израилем прочным, однако упрекнул Нетаньяху в излишней эмоциональности.

Главным спором между союзниками стал ливанский вопрос. «Исламабадский меморандум» о взаимопонимании предусматривает вывод израильских войск из Ливана для прекращения огня. Нетаньяху требует оставить подразделения в Южном Ливане до полного разоружения террористов «Хезболлы». Представители Вашингтона признают этот спор, но подчеркивают — Израиль сохранит право на ответный удар в случае новой агрессии.

В Израиле заявляют, что премьер-министр не видел окончательный текст документа до его подписания, хотя Белый дом уверяет в своевременном информировании израильской стороны. Вашингтон парирует претензии просто — Израиль не запрашивал текст официально, а все детали получал на регулярных брифингах. Сейчас администрация США рассчитывает, что Израиль использует ближайшие 60 дней для долгосрочного политического урегулирования в Ливане, чтобы вывести войска без ущерба для безопасности северных границ.

Напомним, в ночь на 18 июня Соединенные Штаты Америки и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании. Это произошло во время ужина в Версале, на который американского лидера пригласил президент Франции Эммануэль Макрон.

Израиль разрывает все контакты с Каллас
Израиль разрывает все контакты с Каллас
12:52 34
«Исламабадский меморандум» стал яблоком раздора между Нетаньяху и Трампом
«Исламабадский меморандум» стал яблоком раздора между Нетаньяху и Трампом
12:40 165
Шеф Пентагона о «перезагрузке» НАТО
Шеф Пентагона о «перезагрузке» НАТО
12:22 339
Трамп: Мы позволили Тайваню украсть…
Трамп: Мы позволили Тайваню украсть…
12:07 814
Гектары надежды
Гектары надежды Наш спецреп из Агджабеди
17 июня 2026, 19:24 3262
Москва хочет азербайджанских депутатов
Москва хочет азербайджанских депутатов
11:36 1520
Крупнейшая с начала войны атака на Москву: горят большие торговые центры
Крупнейшая с начала войны атака на Москву: горят большие торговые центры видео; обновлено 12:16
12:16 6775
Детали сделки между США и Ираном
Детали сделки между США и Ираном
10:45 1127
Пожар на НПЗ в Баку потушили
Пожар на НПЗ в Баку потушили обновлено 10:40; заявления МЧС и TƏBİB
10:40 3585
Нефть упала после заключения сделки Ираном и США
Нефть упала после заключения сделки Ираном и США
10:20 1504
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби горячая тема; все еще актуально
17 июня 2026, 17:20 5814

ЭТО ВАЖНО

Израиль разрывает все контакты с Каллас
Израиль разрывает все контакты с Каллас
12:52 34
«Исламабадский меморандум» стал яблоком раздора между Нетаньяху и Трампом
«Исламабадский меморандум» стал яблоком раздора между Нетаньяху и Трампом
12:40 165
Шеф Пентагона о «перезагрузке» НАТО
Шеф Пентагона о «перезагрузке» НАТО
12:22 339
Трамп: Мы позволили Тайваню украсть…
Трамп: Мы позволили Тайваню украсть…
12:07 814
Гектары надежды
Гектары надежды Наш спецреп из Агджабеди
17 июня 2026, 19:24 3262
Москва хочет азербайджанских депутатов
Москва хочет азербайджанских депутатов
11:36 1520
Крупнейшая с начала войны атака на Москву: горят большие торговые центры
Крупнейшая с начала войны атака на Москву: горят большие торговые центры видео; обновлено 12:16
12:16 6775
Детали сделки между США и Ираном
Детали сделки между США и Ираном
10:45 1127
Пожар на НПЗ в Баку потушили
Пожар на НПЗ в Баку потушили обновлено 10:40; заявления МЧС и TƏBİB
10:40 3585
Нефть упала после заключения сделки Ираном и США
Нефть упала после заключения сделки Ираном и США
10:20 1504
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби
Борьба за отмену 907-й поправки. Союзники Трампа против армянского лобби горячая тема; все еще актуально
17 июня 2026, 17:20 5814
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться