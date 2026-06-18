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Израиль разрывает контакты с Каллас

12:52 1242

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве всех контактов с главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом министр сообщил в соцсети Х.

«Г-жа Кая Каллас, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, уже некоторое время действует одержимо и с вопиющей предвзятостью по отношению к Государству Израиль.

Недавно было опубликовано, что во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке.

Я благодарен многим европейским народным избранникам, которые осудили это серьезное заявление.

Однако до сегодняшнего дня от нее не последовало ни опровержения, ни разъяснения, ни какого-либо ответа по поводу этого жесткого заявления.

Поэтому, как министр иностранных дел Государства Израиль, я не вижу иного выбора, кроме как прекратить все контакты с г-жой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, направленного против единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке.

И именно это я сейчас и делаю», — написал Саар.

Напомним, глава европейской дипломатии Кайя Каллас сравнила политику Израиля в Газе и на Западном берегу с режимом апартеида в Южной Африке. Это произошло во время официального визита делегации Евросоюза в Мексику. По сообщениям дипломатических источников, Каллас сделала эти заявления на закрытых встречах с мексиканскими чиновниками, однако содержание бесед стало известно прессе и вызвало серьезный резонанс в европейских кулуарах.

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