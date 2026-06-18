Воздух в Азербайджане прогреется до 38 градусов

19 июня в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-23, днем - 31-36°. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В регионах Азербайджана столбики термометров поднимутся до 33-38° днем и 20-24° ночью. В горных районах ночью ожидается 10-15, днем - 20-25, в некоторых местах - до 27-30°.

Во второй половине дня в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град и туман. Будет преобладать восточный ветер.