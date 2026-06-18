Громоотвод Кремля выходит из строя. Что будет дальше?

Как уже сообщалось, Иран и США подписали предварительное мирное соглашение. Это подтвердили президент США Дональд Трамп и иранский МИД. Глава Белого дома после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце заявил: «Он подписан. Подписан в Версале. Я только что подписал его», — подтвердил он. При этом Трамп в очередной раз пригрозил возобновить атаки, если Иран не выполнит свои обязательства. Свою подпись под меморандумом поставил и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Документ предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана.

В России реакция на «сделку» скорее настороженно-скептическая. И не только из-за туманных перспектив мирного трека. Вообще о подписании меморандума в режиме онлайн стало известно в ночь на 15 июня. На официальном уровне в Москве на новость отреагировали оперативно, но достаточно сдержанно. Устами главы МИД РФ Сергея Лаврова была выражена надежда на то, что анонсированные договоренности материализуются. Примерно в таком же ключе, как правило, выдержаны публикации в российской прессе и комментарии политиков. Разве что иногда с большим акцентом на унизительный характер договора для Соединенных Штатов. Думается, осторожный пессимизм продиктован не только зыбкой почвой мирного диалога. Реакция на сделку сопряжена с подспудной фиксацией наступающих в России в случае мирного урегулирования неизбежных проблем. Прежде всего, это неизбежный отскок цен на нефть. Главным достижением Трампа в рамках прекращения огня является ожидаемое возобновление международного судоходства через Ормузский пролив, что логично должно привести к падению цен на энергоносители и другие сырьевые товары. Между тем общеизвестно, что именно за счет ограничения транзита через Ормузский пролив экспорт российской нефти достиг в этом году максимального уровня. Из-за дефицита мировых поставок нефти, вызванного войной, баррель рванул в гору, позволив Москве сделать добротный гешефт. Теперь же, судя по всему, Москве придется выйти из зоны комфорта. И тревожный звоночек, кажется, уже прозвучал: на полях саммита «большой семерки» во Франции Трамп сказал, что США могут восстановить санкции против российской нефти, которые были приостановлены во время войны с Ираном. Так или иначе, в общественном настроении россиян (не без прогрева государственных СМИ) такой нюанс, как высокие цены на нефть, воспринимался как некий сопутствующий позитивный дивиденд от ближневосточной войны.

Менее важными, но заметными побочными бонусами от иранского кризиса в России считаются перебои с поставками оружия Киеву (как утверждает пропаганда, из-за того, что Пентагон расстрелял значимую часть своего арсенала по иранским объектам). Любят также упоминать про отвлечение внимания международной общественности от украинского вопроса. И, наконец, отмечается склока между Трампом и европейскими союзниками по НАТО из-за отсутствия поддержки действий американцев на иранском фронте. Важно подчеркнуть, что за отсутствием видимых военных успехов в Украине именно тема форсированного экспортного сырьевого прорыва как источника якобы огромных бюджетных поступлений играет важную психологическую функцию. Отчасти она сглаживает для российской аудитории остроту и тревогу насчет последствий ударов украинских дронов по НПЗ и прочих бытовых неурядиц вроде проблем с интернетом. Иначе говоря, благодаря баталии на Ближнем Востоке в российском социуме где-то стихийно, а где-то под влиянием официоза выработались некие компенсаторные механизмы. Они если не купируют, то как-то способны амортизировать многие повседневные социально-экономические проблемы. Поэтому в контексте дипломатического потепления между Вашингтоном и Тегераном возникает резонный вопрос: как говорящие головы Кремля собираются нивелировать негативный общественный резонанс в случае падения экспорта нефти или возвращения санкций? Пока, впрочем, этот вопрос слабо артикулируется. Многие уповают на то, что до наступления мира очень далеко. Повсеместно на экспертных площадках активно муссируется тема о том, что имплементация договоренностей наверняка забуксует. Веские основания для таких прогнозов действительно существуют. Уместно вспомнить хотя бы про отсутствие в соглашении внятного регламента прохода судов по Ормузу и судьбы иранской ядерной программы. Не говоря уже про позицию Израиля, который в принципе исключил сценарий немедленного вывода израильских солдат с территории Ливана. Да и сами американо-иранские переговоры, как ожидается, будут сложными, запутанными, с перерывами на взаимный шантаж, демарши и сеансы агрессивной риторики. И потому трудно пока говорить о быстром и окончательном конце конфликта.

Однако при всех указанных коллизиях мир все равно начинает быстро меняться. Мы входим в послевоенный мир даже при отсутствии формального акта, фиксирующего окончательное завершение противостояния. В прессе хватает прогнозов относительно того, как будут выглядеть контуры мирового порядка. Вплоть до самых экстравагантных. Появляется огромное количество новых непредсказуемых факторов. Некоторые еще заставят себя долго ждать. Некоторые проявятся быстрее. Или уже проявляются. Как пример, озвученное Трампом стремление после «успешной» сделки с Ираном сосредоточиться на урегулировании в Украине связывают с желанием действующей администрации Белого дома как можно скорее отмыть репутацию США после конфуза и морального унижения в Персидском заливе. Причем сфокусироваться на Украине Трампу, похоже, предстоит очень плотно, ведь до судьбоносных для его администрации промежуточных выборов в Конгресс осталось примерно четыре месяца. Какую стратегию изберет президент США, чтобы принудить стороны подписать соглашение в столь короткий срок? До начала войны с Ираном Штаты придерживались духа Анкориджа, предпочитая давить на украинскую сторону, что подразумевало вывод украинских войск из Донецкой области.