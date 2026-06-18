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UNEC в числе 634 лучших университетов мира

13:20 308

Международным рейтинговым агентством Quacquarelli Symonds (QS) объявлены результаты «Рейтинга университетов мира QS».

По сравнению с прошлым годом UNEC поднялся на 193 позиции в рейтинге, заняв 634-е место. Благодаря этому результату UNEC превзошел примерно 57,9% университетов, включенных в рейтинг QS.

Одним из наиболее значимых индикаторов UNEC были показатели, связанные с рынком труда. Университет поднялся на 126 позиций и занял 253-е место в Индексе репутации работодателей (Employer Reputation), что является наивысшим результатом в стране.

Согласно показателю Международных исследовательских сетей (International Research Network – IRN), UNEC занял первое место среди азербайджанских университетов, войдя в число более чем 801 университета мира.

UNEC также сохранил свое лидирующее положение в стране по показателям Устойчивого развития (Sustainability).

UNEC также улучшил свои позиции по ряду других показателей в рейтинге QS. Таким образом, UNEC поднялся на 21 позицию, заняв 308-е место в мире по показателю Результатов трудоустройства выпускников (Employment Outcomes), и на 171 позицию, заняв 392-е место в Международном индексе преподавательского состава (International Faculty).

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