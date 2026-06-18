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Ильхам Алиев принял делегацию руководителей организаций – членов Арабской координационной группы

ФОТО; новость дополнена
14:18 396

18 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию в составе руководителей структур - членов Арабской координационной группы.

В состав делегации входят председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, президент Фонда ОПЕК по международному развитию Абдулхамид Аль-Халифа, президент Арабского банка экономического развития в Африке Абдулла Халил Аль-Мусайбих, генеральный директор и председатель правления Арабского валютного фонда Фахад Альтурки, генеральный исполнительный директор Саудовского фонда развития Султан Абдулрахман Аль-Маршад, исполнительный директор Программы развития стран Залива Хаммам бен Нассер бен Джураид, директор по операциям Кувейтского арабского фонда экономического развития Тамер Аль-Файлакави, министр финансов Королевства Саудовская Аравия Мухаммед ибн Абдалла аль-Джадан, министр финансов Государства Кувейт Якуб Аль-Рифаи, министр финансов Государства Катар Али бен Ахмед Аль-Кувари и заместитель министра по международным финансовым отношениям Министерства финансов Объединенных Арабских Эмиратов Али Абдулла Аль-Шарафи.

Глава государства отметил важность участия руководящих лиц структур-членов Арабской координационной группы в Ежегодных собраниях Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Отметив активное сотрудничество Азербайджана со структурами - членами Арабской координационной группы, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что многие проекты находятся на стадии реализации. Глава государства также затронул значение намеченных к подписанию документов.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер от имени делегации поблагодарил Президента Ильхама Алиева за прием.

Гость высоко оценил поддержку, оказываемую главой государства расширению сотрудничества между возглавляемой им структурой и Азербайджаном. 

В ходе беседы было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения партнерства между Азербайджаном и структурами - членами Арабской координационной группы, отмечена важность созданной в нашей стране благоприятной инвестиционной среды с точки зрения реализации совместных проектов со структурами-членами Арабской координационной группы. 

После встречи с участием Президента Азербайджана было подписано Кредитное соглашение по проекту строительства новой Сумгаитской станции по очистке сточных вод. Также состоялся обмен подписанным «Меморандумом о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики, Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана и членами Арабской координационной группы по расширению сотрудничества по проекту строительства систем водоснабжения и канализации 33 населенных пунктов на Апшеронском полуострове». 

Затем глава государства вручил председателю Группы Исламского банка развития Мухаммаду Сулейману Аль-Джассеру орден «Достлуг». 

Мухаммад Сулейман Аль-Джассер выразил благодарность главе государства за высокую оценку его деятельности. 

Следует отметить, что Мухаммад Сулейман Аль-Джассер был награжден этим орденом согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева за вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития.

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