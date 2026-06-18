Фидан о «важном механизме» с Азербайджаном, Арменией и Россией

Достигнуто согласие по запуску механизма «3+3» на Южном Кавказе, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По словам Фидана «с точки зрения углубления сотрудничества между странами региона, включая Турцию, Россию, Азербайджан и Армению, это очень важный механизм».

«Как страны региона мы должны осознать следующее: вместо стремлений к конкуренции и доминированию нам необходимо выдвигать на первый план сотрудничество. В контексте последних событий на Ближнем Востоке мы видим, что такой подход постепенно набирает определенной точки. С тем же взглядом мы можем укреплять наши экономики и повышать стабильность на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Необходимо прекратить стремления к установлению доминирования», — сказал Фидан.

Формат «3+3» будет способствовать реализации сотрудничества на Кавказе, подчеркнул министр.