Пашинян сообщил о большом фонде для создания «Маршрута Трампа»

В США принято решение о создании фонда для финансирования инициативы «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) и других региональных проектов. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.

«США приняли предварительное решение по финансированию и создали фонд, через который должны финансировать проект TRIPP и другие региональные проекты», - сказал он.

Пашинян отметил, что не хочет быть неточным, поэтому не назвал никаких цифр, но указал, что «большой фонд выделен».

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Данный проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».