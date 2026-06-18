Через Азербайджан в Италию на заработки. И ужасная смерть…

Преступники были вскоре арестованы. Выяснилось, что четверо молодых людей, отправившихся в Италию в поисках работы, были зверски убиты двумя гражданами Пакистана, которые использовали их в качестве рабов на клубничном поле и отказались платить им деньги. Также выяснилось, что убитые мигранты проникли в Италию через Азербайджан. Их незаконный въезд в Европу был организован международной мафией азиатского происхождения, занимающейся торговлей людьми. Впоследствии они получили временные виды на жительство в Италии.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на итальянские СМИ, 1 июня четверо нелегальных мигрантов - трое афганцев и один пакистанец были заживо сожжены в автомобиле в небольшом городке Амендолара в регионе Калабрия. Этот инцидент вызвал большой резонанс в Италии, премьер-министр Джорджа Мелони выразила шок по поводу произошедшего и приказала правоохранительным органам провести тщательное расследование преступления.

Итальянская пресса уже несколько дней пишет об этой ужасной бойне. Сообщается, что двое пакистанцев купили бензин на 10 евро в канистре, облили им микроавтобус с мигрантами, подожгли его и заперли двери, чтобы помешать им спастись. Жертвами стали 29-летний пакистанец Васим Хан, афганские пуштуны Амин Фазал Хогджани (28 лет), Улла Исмат Киеми (19 лет) и Сафи Иайджад (27 лет). Только одному мужчине удалось спастись, разбив заднее стекло и выбравшись из машины с ожогами и ранами. Им стал афганец Мохаммад Тадж Аламияр (35 лет). Сейчас он находится под защитой, чтобы избежать возможной мести.

Позже Мохаммад Тадж Аламияр рассказал о произошедшем. Рабочие требовали оплаты. В течение нескольких месяцев они трудились под палящим солнцем на полях. Однако бригадиры не предоставили им ничего, кроме крыши над головой (10 человек ютились в двух комнатах) и еды. Расследование, проведенное прокуратурой Кастровиллари, привело к установлению личности и аресту двух предполагаемых преступников: Сафира Ахмеда и Али Разы.

Премьер-министр Джорджа Мелони выразила шок по поводу инцидента. Министр труда и социальной политики Марина Кальдероне отправилась в Калабрию для встречи с местными властями по поводу инцидента. Итальянский профсоюз Flai CGIL организовал демонстрации в городе, где произошло преступление. Журналисты пытаются найти родственников жертв и написать их истории. Корреспондент агентства ANSA связался с Имраном Ханом, братом одной из жертв, пакистанца Васима Хана, проживающего в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Он рассказал, что за день до происшествия его брат позвонил матери и сказал, что скоро пришлет ей деньги. «Мама, завтра мне выплатят зарплату, и я пришлю тебе деньги на лечение», - это был последний телефонный звонок домой Васима Хана.

Члены семьи рассказывают, что 29-летний Васим покинул Пакистан в поисках лучшего будущего и очень рассчитывал на работу, которую нашел на ферме в Италии. Однако там он не получал зарплату более двух месяцев.

Васим окончил среднюю школу, прежде чем покинуть Пакистан в августе 2024 года. По словам его семьи, сначала он отправился в Азербайджан, а затем в сентябре 2025 года добрался до Италии (не раскрывая, как туда попал), где «легально работал».

Каждый сезон тысячи мигрантов работают на клубничных полях Италии. Их ежедневный заработок в среднем составляет около 40-45 долларов за 12-часовую работу, но посредники забирают половину этой суммы. Журналисты выяснили, что в некоторых случаях посредники сопровождают рабочих к банкоматам и делят обналиченную сумму. Но иногда они даже вообще не платят им.

Во многих случаях сеть, эксплуатирующая мигрантов в качестве рабов, состоит из пакистанцев или афганцев, имеющих итальянские паспорта. Каждое утро перед рассветом по государственной дороге Калабрии проезжает множество микроавтобусов и фургонов, перевозящих мигрантов в сельскую местность вокруг Нова-Сири, Метапонто, Пистиччи и Сканцано-Джонико (все в Базиликате).

Убитые мигранты работали на плантации бизнесмена Рокко Зуккареллы, чья компания владеет крупнейшими в регионе плантациями клубники и экзотических фруктов. Бизнесмен заявил, что мигранты, вместе с несколькими другими афганцами и пакистанцами, начали работать на его плантации 20 апреля. «Они все вместе приехали сюда, умоляя о работе. Я взял их в команду собирать клубнику, потому что в то время было очень жарко, она очень быстро созревала, и мне нужно было больше сотрудников для сбора урожая», — говорит он.

Зуккарелла утверждает, что контакт с рабочими часто происходит именно таким образом: по его словам, во многих случаях они связываются с компанией через социальные сети и приходят группами, иногда по 15-20 человек, с заранее сформированными бригадами. Он говорит, что не заметил, были ли среди них посредники, то есть люди, которые выступают в качестве агентов, получающих прибыль от контракта, нанимая рабочих, приводя их в поля и удерживая часть их заработной платы.