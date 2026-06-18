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Меморандум Иран — США: мир досрочно
Новость дня
Меморандум Иран — США: мир досрочно

В Иране призвали избегать совместных фото и рукопожатий с представителями США

14:24 194

Иранское издание Khorasan, выражающее позицию спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа, призвало госслужащих исламской республики отказаться от любых совместных снимков и рукопожатий с американскими официальными лицами. Поводом для предупреждения стало ожидаемое подписание двустороннего меморандума в Швейцарии.

По данным газеты, на церемонию могут прибыть президент США Дональд Трамп или вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

В материале подчеркивается, что Белый дом будет целенаправленно пытаться зафиксировать подобный контакт на камеру, в связи с чем иранской делегации рекомендовано избегать «протокольных» фото и личных приветствий с американским руководством.

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