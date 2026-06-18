USD 1.7000
EUR 1.9589
RUB 2.3340
Подписаться на уведомления
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Новость дня
Меморандум Иран — США: мир досрочно

Трамп раскритиковал противников сделки с Ираном

ФОТО
14:32 144

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику в свой адрес после заключения сделки с Ираном. Он назвал противников сделки «завистниками» и «глупцами», заявив, что они не учитывают экономические показатели, которые достигли Соединенные Штаты под его руководством.

«Эти дураки, которые считают, что я недостаточно жестко веду себя с Ираном, в то время как фондовый рынок только что ДОСТИГ ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА, а цены на нефть просто «рушатся» вниз, либо завистники, либо плохие люди, либо глупцы. ВЕРНЕМ АМЕРИКЕ ВЕЛИЧИЕ!!!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Через Азербайджан в Италию на заработки. И ужасная смерть…
Через Азербайджан в Италию на заработки. И ужасная смерть… Мелони в шоке
13:51 1140
Пашинян сообщил о большом фонде для создания «Маршрута Трампа»
Пашинян сообщил о большом фонде для создания «Маршрута Трампа»
13:39 943
Ильхам Алиев принял делегацию руководителей организаций – членов Арабской координационной группы
Ильхам Алиев принял делегацию руководителей организаций – членов Арабской координационной группы ФОТО; новость дополнена
14:18 400
Хегсет: «НАТО теперь занимается другими вещами»
Хегсет: «НАТО теперь занимается другими вещами» обновлено 13:17
13:17 1147
Израиль разрывает контакты с Каллас
Израиль разрывает контакты с Каллас
12:52 1250
«Исламабадский меморандум» стал яблоком раздора между Нетаньяху и Трампом
«Исламабадский меморандум» стал яблоком раздора между Нетаньяху и Трампом
12:40 761
Трамп: Мы позволили Тайваню украсть…
Трамп: Мы позволили Тайваню украсть…
12:07 2000
Гектары надежды
Гектары надежды Наш спецреп из Агджабеди
17 июня 2026, 19:24 3410
Москва хочет азербайджанских депутатов
Москва хочет азербайджанских депутатов
11:36 3061
Детали сделки между США и Ираном
Детали сделки между США и Ираном
10:45 1521
Пожар на НПЗ в Баку потушили
Пожар на НПЗ в Баку потушили обновлено 10:40; заявления МЧС и TƏBİB
10:40 4485

ЭТО ВАЖНО

Через Азербайджан в Италию на заработки. И ужасная смерть…
Через Азербайджан в Италию на заработки. И ужасная смерть… Мелони в шоке
13:51 1140
Пашинян сообщил о большом фонде для создания «Маршрута Трампа»
Пашинян сообщил о большом фонде для создания «Маршрута Трампа»
13:39 943
Ильхам Алиев принял делегацию руководителей организаций – членов Арабской координационной группы
Ильхам Алиев принял делегацию руководителей организаций – членов Арабской координационной группы ФОТО; новость дополнена
14:18 400
Хегсет: «НАТО теперь занимается другими вещами»
Хегсет: «НАТО теперь занимается другими вещами» обновлено 13:17
13:17 1147
Израиль разрывает контакты с Каллас
Израиль разрывает контакты с Каллас
12:52 1250
«Исламабадский меморандум» стал яблоком раздора между Нетаньяху и Трампом
«Исламабадский меморандум» стал яблоком раздора между Нетаньяху и Трампом
12:40 761
Трамп: Мы позволили Тайваню украсть…
Трамп: Мы позволили Тайваню украсть…
12:07 2000
Гектары надежды
Гектары надежды Наш спецреп из Агджабеди
17 июня 2026, 19:24 3410
Москва хочет азербайджанских депутатов
Москва хочет азербайджанских депутатов
11:36 3061
Детали сделки между США и Ираном
Детали сделки между США и Ираном
10:45 1521
Пожар на НПЗ в Баку потушили
Пожар на НПЗ в Баку потушили обновлено 10:40; заявления МЧС и TƏBİB
10:40 4485
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться