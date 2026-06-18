Трамп раскритиковал противников сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику в свой адрес после заключения сделки с Ираном. Он назвал противников сделки «завистниками» и «глупцами», заявив, что они не учитывают экономические показатели, которые достигли Соединенные Штаты под его руководством.
«Эти дураки, которые считают, что я недостаточно жестко веду себя с Ираном, в то время как фондовый рынок только что ДОСТИГ ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА, а цены на нефть просто «рушатся» вниз, либо завистники, либо плохие люди, либо глупцы. ВЕРНЕМ АМЕРИКЕ ВЕЛИЧИЕ!!!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.