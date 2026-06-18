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Бельгия поставит Украине истребители F-16

14:38 103

Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил в четверг, что семь истребителей F-16 его страны будут поставлены Украине в этом году. Франкен заявил, что предложит правительству отправить все эти самолеты в Украину после того, как Бельгия получит заказанные ею F-35.

Перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе Франкен объявил, что Бельгия поставит Киеву семь F-16 в этом году. «Четыре будут использоваться для запасных частей, а три будут действовать в воздушном пространстве Украины для его защиты от российских беспилотников «шахед», — сказал он.

Франкен заявил, что обсудит это в четверг с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в Бельгии и примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе вечером того же дня.

Ранее правительство Бельгии объявило о поставке истребителей F-16 Украине, но из-за задержек с поставками F-35, в 2025 году это не удалось осуществить.

В настоящее время у Бельгии более сорока истребителей F-16. В 2018 году она заказала 34 самолета F-35A, а позже расширила свой заказ до 45 машин; полная замена парка F-16 на более новые истребители, согласно отраслевому порталу AeroTime, ожидается к 2028 году.

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