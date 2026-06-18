МЧС отправилось в горы на учения

В соответствии с планом подготовки на 2026 год Аранский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям провел учения на тему «Совершенствование навыков поисково-спасательных работ в горной местности».

По сообщению пресс-службы МЧС, основной целью учений стало совершенствование знаний, навыков и практической подготовки спасателей по проведению поисково-спасательных операций в горно-лесистой местности со сложным рельефом.

В ходе учений «пострадавшие», оказавшиеся в «беспомощном» состоянии в горно-лесистой местности со сложным рельефом, были спасены с использованием специальных средств, после чего им оказали «первую помощь».

МЧС сообщило, что «учения успешно выполнены, поставленные цели и задачи были достигнуты».