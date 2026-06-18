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Беларусь вызвала временного поверенного в делах Украины

14:54 674

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Украины в Республике Беларусь Ивана Новицкого. Ему вручили ноту протеста в связи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

«Республика Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания. Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности», – сказал Варанков.

По сообщениям российских и белорусских СМИ, 17 июня беспилотник ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля на трассе А240 в Брянской области. По данным Минска, в результате удара погибла женщина — гражданка Беларуси, ранения получили шесть человек, в том числе пятеро детей.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ждет честного ответа от Киева в связи с произошедшим.

Отметим, что накануне Генштаб ВСУ отверг обвинения в нанесении удара по автобусу.

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