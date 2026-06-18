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Запрет на соцсети для детей до 15 лет в Эмиратах

15:04 388

Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принял постановление, запрещающее детям младше 15 лет создавать аккаунты и пользоваться социальными сетями. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

По новым правилам, детям младше 15 лет запрещено «создавать, использовать или управлять личными аккаунтами на платформах социальных сетей», говорится в заявлении правительства.

Дети не смогут публиковать контент и комментировать его, а также участвовать в открытых группах. Социальные сети обязаны выявлять и незамедлительно блокировать учетные записи нарушителей.

Подросткам в возрасте от 15 до 16 лет разрешено пользоваться соцсетями, при этом их аккаунты будут подвергаться строгим ограничениям. В частности, для этой возрастной группы платформы обязаны фильтровать контент, лимитировать время использования и отключать функции взаимодействия с незнакомыми пользователями. Кроме того, соцсетям запрещено использовать личные данные несовершеннолетних в коммерческих целях и показывать им таргетированную рекламу. В правительстве подчеркнули, что согласие родителей не может служить основанием для отмены этих ограничений.

Платформам предоставляется переходный период сроком до 12 месяцев для приведения своей работы в соответствие с требованиями. В случае выявления нарушений власти ОАЭ могут применять санкции вплоть до частичной или полной блокировки социальной сети на территории страны, а также налагать административные штрафы.

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