У Трампа не хватило терпения. Иран дождался своего

Одержимость президента США Дональда Трампа идеей заключения ядерной сделки с Ираном, снятие антииранских санкций, предложение о том, чтобы Сирия, а не Израиль «разбиралась» с «Хезболлой», открытое недовольство израильской военной операцией в Ливане – все это вызвало панику в израильском политическом истеблишменте. Как пишут израильские СМИ, на фоне подписанного Ираном и США меморандума о взаимопонимании правительство Израиля, силовики, военные проводят интенсивные обсуждения. О заключенном в ночь на 18 июня меморандуме между США и Ираном haqqin.az побеседовал с известным израильским экспертом в области контрразведки и борьбы с терроризмом Сергеем Мигдалем.

— Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в кулуарах саммита G7 заявил, что Вашингтон мог бы продолжать бомбардировки Ирана, но «это было бы глупо». Соглашение «достигло всех своих целей» и даже больше. Что за цели, которые удалось достичь не войной, а соглашением? — Трамп на саммите G7 в угоду политической конъюнктуре европейских лидеров старался выглядеть миротворцем. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном он говорил, что буквально приказал Израилю прекратить войну. Тот же эпатаж был после 12-дневной войны, когда в июне 2025-го он, прибыв на саммит НАТО, заявил, какой же он молодец, потому что остановил очередную войну. То есть для Трампа главное — это шоу, церемонии, на которых о нем говорят как о выдающемся человеке. Что касается войны в Персидском заливе, то именно Трамп в январе 2026 года по собственной инициативе хотел нанести удар по Ирану в ответ на массовое убийство демонстрантов на улицах иранских городов. Уже тогда в Израиле посчитали, что этот порыв американского президента ничем хорошим не закончится. Но, поскольку он уперся, израильские власти посоветовали ему лучше подготовить атаку, чтобы был ощутимый эффект. Для Израиля программой-минимум в вопросе безопасности является максимальное ограничение возможностей Ирана применить ракеты. Соответственно, в ходе 40-дневной войны были уничтожены ракетные склады, хранилища, пусковые установки, разрушена промышленность, производство ракет и пр. В ходе 40-дневной войны большинство этих целей были достигнуты. Авиация армии Израиля нанесла удары по более чем 60 заводам по сборке ракет, производству двигателей, ракетного топлива и пр. Кстати, на прошлой неделе был уничтожен химический комбинат в Махшахре, единственный в Иране, который производит жидкое топливо для ракет. Он был частью нефтехимического комплекса по выработке горючего для ракет. Также уничтожены военные базы КСИР, ликвидировано несколько уровней военного руководства Ирана. Уничтожены все, кого считали ответственными за различные действия против Израиля. Ликвидация была не просто уничтожением противника, а в первую очередь местью за совершенные против израильтян действия. Еще следует отметить удары противобункерными бомбами по объектам иранской ядерной программы в июне 2025 года. То есть уничтожены десятки объектов производства оружия, все главные научно-исследовательские институты и лаборатории по ядерной программе, один из крупнейших ядерных комплексов в Араке, который включает ядерный реактор мощностью 40 МВт с возможностью производить оружейный плутоний, и завод по производству тяжелой воды для него. Также разрушены два алюминиевых завода, три крупнейшие металлургические предприятия и пр. — Теперь Трамп говорит, что США не требуют от Ирана полного отказа от баллистических ракет и считают, что Тегеран может обладать таким оружием. Хотя он утверждает, что США и Израиль уничтожили 85% иранских ракет, остальные находятся под землей… — На восстановление всей системы производства ракет Ирану потребуются от 5 до 7 лет и много специалистов. Все это с практической точки зрения, а с политической все выглядит так, будто Иран добился успеха в противостоянии с США и Израилем. Потому что у режима элементарно гораздо больше выдержки и терпения, чем у Дональда Трампа. Израиль был готов на многолетнюю войну с Ираном, но Трамп оказался совершенно к этому не готов. И эту неготовность американский президент показывал всем своим видом, в том числе иранцам, чем они успешно воспользовались. Мне непонятно, как долго продержится это перемирие, за которое так ратует президент США. Дело в том, что, по словам Трампа, американцы оставляют все свои военные силы в регионе Персидского залива. За 60 дней переговоров совершенно невозможно решить проблему иранской ядерной программы, где масса разного рода вопросов. Думаю, что иранцы используют переговоры только для того, чтобы затянуть время, продлить перемирие. Иранские дипломаты прекрасно умеют затягивать переговоры. Они отличные специалисты в дипломатические игры. За последние две недели иранцы набрали немало очков. В частности, оказали давление на Трампа, чтобы он запретил Израилю бить по Бейруту. И Израиль согласился с этим требованием. Но иранцы решили усложнить ситуацию, нанеся ракетный удар по Израилю. Естественно, израильская армия ответила ударом по Ирану и заодно по одному из оперативных штабов «Хезболлы» в Бейруте. В ответ иранский режим устроил истерику, грозился обрушить шквал огня на «головы сионистов», но в конечном итоге добился дополнительных уступок от американцев.

Позиция Израиля в отношении американо-иранского меморандума довольно жесткая. Израиль не принимает давления иранцев по вопросу военной операции ЦАХАЛ в Ливане. Иран требует, чтобы Израиль отошел к международной границе, но Израиль ответил отказом. Тогда иранцы начали давить на Трампа, а тот в свою очередь на Биньямина Нетаньяху. Но израильское правительство сказало категоричное «нет» выводу войск из зоны безопасности в Ливане. Это обширная ливанская зона, включая горные гряды, с которых можно контролировать огнем артиллерии глубоко внутрь ливанской территории. И иранцы пока примирились с этим фактом. Дело в том, что в конце апреля 2026 года Израиль и Ливан договорились на переговорах при посредничестве США о перемирии. И никакие требования Ирана по Ливану приняты не будут. Ради предусмотренных в меморандуме отмены блокады иранских портов, частичного размораживания иранских банковских счетов Тегерану придется смириться с присутствием Израиля в Ливане. А Израиль говорит, что готов выйти из Ливана, если разоружится «Хезболла». Что соответствует как резолюции ООН, так и требованиям ливанского правительства. — Генсек «Хезболлы» Наим Касем заявил, что никакого разоружения его организации не будет, «Хезболла» будет вести войну до изгнания «сионистов» из Ливана. Баланс сил в регионе, по его словам, изменился, поэтому «победоносной исламской республике не следует вести прямые переговоры с американцами и израильтянами». Да и Трамп выразил свое разочарование действиями премьер-министра Израиля в Ливане… — Против вывода войск из зоны безопасности в Ливане все: ЦАХАЛ, «Моссад», военная разведка и др. Есть еще и политическая составляющая. Даже если Нетаньяху решит вывести войска из Ливана, он не сможет это сделать, так как у его партии нет большинства в правительстве, чтобы принять решение о выводе войск. Надо отметить, что израильская оппозиция резко критикует Нетаньяху за пункты договора, которые можно истолковать как успех Ирана. Из разговоров с членами правящей партии «Ликуд» можно прийти к выводу, что Нетаньяху хочет намеренно пойти на конфронтацию с Трампом. Его молодые советники рекомендуют критически отнестись к некоторым решениям Трампа. Это верное решение. Мы видели, как на выборах в Канаде нынешний премьер Марк Карни на критике Трампа ликвидировал отставание в 20% голосов и победил на выборах сторонника Трампа Пьера Пуальевра. Или в Венгрии Петер Мадьяр разгромил на выборах горячо поддерживаемого Трампом и Вэнсом Виктора Орбана. — То есть если раньше Нетаньяху получал поддержку избирателей, рекламируя дружбу с Трампом, то теперь он будет повышать свой рейтинг за счет критики американского президента? — Абсолютно верно. Трамп своим тяжелым характером, хамским поведением очень многим надоел в Израиле. И Нетаньяху перед выборами хочет показать, какой же он крутой. Ему некуда отступать в том, что касается американо-иранской сделки. Тот факт, что Израиль не выйдет из Ливана, необязательно автоматически приведет к срыву этой сделки. Потому что у Ирана есть более важные задачи, связанные с меморандумом Трампа. Иранцы надеются на сохранение какого-то статус-кво в Ливане. Они понимают, что ЦАХАЛ не выйдет из Ливана и будет создавать зону безопасности, стирая там все населенные пункты. И тем не менее это может устроить Иран – хотя бы потому, что Израиль не будет продолжать наступление, не будет бомбить Бейрут и пр. Насколько мне известно, над морем у берегов Ливана все время кружат израильские F-16 c бомбами и ракетами на случай, если появится какой-то важный человек из военного крыла «Хезболлы». И в случае очередной ликвидации лидеров «Хезболлы» Иран может резко среагировать. Но Нетаньяху решил себя показать жестким политиком, который не отступает перед угрозами Ирана.