Трамп устал от звонков Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку они обычно сводились к призывам израильского лидера к новым военным действиям, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

«Биби (Нетаньяху) объясняет президенту, почему ему нужно что-то взорвать, почему израильская разведка знает, как это сделать и когда, а президент слушает. Звонки обычно одинаковые», - сказал собеседник издания, описывая обычную коммуникацию Трампа и Нетаньяху.

По данным газеты, напряжение в отношениях двух лидеров усилилось в последние недели, когда Трамп пытался добиться завершения конфликта с Ираном, а Нетаньяху стремился к продолжению конфликта.

Кроме того, в одном из недавних разговоров по Ливану американский лидер, по словам источников, спросил Нетаньяху, зачем тот «взрывает здания», и потребовал прекратить такие действия.

Издание также пишет, что после разговоров с Нетаньяху Трамп теперь чаще спрашивает у представителей своей администрации, насколько точны слова израильского премьера.