Суд отказался отпускать Сафарова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу юриста Намизада Сафарова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Махиры Керимовой были уточнены анкетные данные Н.Сафарова. Защитники юриста обратились к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела и замене избранной в отношении их подзащитного меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Суд отклонил ходатайства. Уголовное дело было передано на рассмотрение суда. Судебный процесс назначен на 2 июля.

Отметим, что, согласно обвинению, Намизад Сафаров обвиняется в завладении денежными средствами гражданина в размере 53 тысяч манатов путем злоупотребления его доверием. Против него выдвинуто обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.