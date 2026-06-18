После крупнейшей атаки на Москву в Госдуме пригрозили начать «воевать всерьез»

«Выход из этой ситуации есть только один, и он достаточно простой: уничтожение террористического киевского режима. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева — это ясно как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций», — сказал Журавлев «Газете.ru».

Российским военным нужно начать «воевать всерьез» и добиться «капитуляции» Киева, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Журавлев отметил, что до тех пор, пока остается «хотя бы часть нынешней националистической, напичканной западным оружием Украины», беспилотники ВСУ будут лететь по территории России. Журавлев добавил, что сейчас необходима широкомасштабная армейская операция, «которая выведет наши войска к Днепру», а также «освобождение» Киева.

В ночь на 18 июня украинские войска атаковали Москву 194 беспилотниками. Одной из целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), на котором вспыхнул сильный пожар после попадания. Также повреждения получили торговый центр «Садовод» и ТРЦ «Мега Белая дача». Кроме того, пострадали многоквартирные жилые дома в микрорайоне Новые Котельники и Жуковском, а также частные дома в деревне Степаново в Электростали, деревне Масново-Жуково, поселке Крюково и Павловском Посаде. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, ранения получили 17 человек, в том числе двое детей.

Во время атаки прекратили работу все московские аэропорты.