USD 1.7000
EUR 1.9589
RUB 2.3340
Подписаться на уведомления
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Новость дня
Меморандум Иран — США: мир досрочно

После крупнейшей атаки на Москву в Госдуме пригрозили начать «воевать всерьез»

15:30 1269

Российским военным нужно начать «воевать всерьез» и добиться «капитуляции» Киева, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Выход из этой ситуации есть только один, и он достаточно простой: уничтожение террористического киевского режима. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева — это ясно как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций», — сказал Журавлев «Газете.ru».

Журавлев отметил, что до тех пор, пока остается «хотя бы часть нынешней националистической, напичканной западным оружием Украины», беспилотники ВСУ будут лететь по территории России. Журавлев добавил, что сейчас необходима широкомасштабная армейская операция, «которая выведет наши войска к Днепру», а также «освобождение» Киева.

В ночь на 18 июня украинские войска атаковали Москву 194 беспилотниками. Одной из целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), на котором вспыхнул сильный пожар после попадания. Также повреждения получили торговый центр «Садовод» и ТРЦ «Мега Белая дача». Кроме того, пострадали многоквартирные жилые дома в микрорайоне Новые Котельники и Жуковском, а также частные дома в деревне Степаново в Электростали, деревне Масново-Жуково, поселке Крюково и Павловском Посаде. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, ранения получили 17 человек, в том числе двое детей.

Во время атаки прекратили работу все московские аэропорты.

Фото горящей Киево-Печерской лавры заставили Трампа поддержать Украину
Фото горящей Киево-Печерской лавры заставили Трампа поддержать Украину по утверждению Politico
16:24 152
Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США
Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США
16:08 441
Хегсет не исключает возобновления военных действий и блокады Ирана
Хегсет не исключает возобновления военных действий и блокады Ирана обновлено 15:58
15:58 1798
Станет ли Турция магнитом для миллиардеров?
Станет ли Турция магнитом для миллиардеров? Неожиданные последствия войны США и Ирана
02:05 4170
Переговоры Иран – США в Швейцарии будут прямыми
Переговоры Иран – США в Швейцарии будут прямыми
15:32 440
После крупнейшей атаки на Москву в Госдуме пригрозили начать «воевать всерьез»
После крупнейшей атаки на Москву в Госдуме пригрозили начать «воевать всерьез»
15:30 1270
Трамп устал от звонков Нетаньяху
Трамп устал от звонков Нетаньяху
15:21 932
Каллас ответила главе МИД Израиля
Каллас ответила главе МИД Израиля обновлено 15:20
15:20 2321
Громоотвод Кремля выходит из строя. Что будет дальше?
Громоотвод Кремля выходит из строя. Что будет дальше? наша аналитика
13:12 3917
Крупнейшая атака на Москву: пожар на НПЗ локализовали. «Слабые места» ПВО России
Крупнейшая атака на Москву: пожар на НПЗ локализовали. «Слабые места» ПВО России видео; обновлено 16:32
16:32 11972
Запрет на соцсети для детей до 15 лет в Эмиратах
Запрет на соцсети для детей до 15 лет в Эмиратах
15:04 391

ЭТО ВАЖНО

Фото горящей Киево-Печерской лавры заставили Трампа поддержать Украину
Фото горящей Киево-Печерской лавры заставили Трампа поддержать Украину по утверждению Politico
16:24 152
Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США
Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США
16:08 441
Хегсет не исключает возобновления военных действий и блокады Ирана
Хегсет не исключает возобновления военных действий и блокады Ирана обновлено 15:58
15:58 1798
Станет ли Турция магнитом для миллиардеров?
Станет ли Турция магнитом для миллиардеров? Неожиданные последствия войны США и Ирана
02:05 4170
Переговоры Иран – США в Швейцарии будут прямыми
Переговоры Иран – США в Швейцарии будут прямыми
15:32 440
После крупнейшей атаки на Москву в Госдуме пригрозили начать «воевать всерьез»
После крупнейшей атаки на Москву в Госдуме пригрозили начать «воевать всерьез»
15:30 1270
Трамп устал от звонков Нетаньяху
Трамп устал от звонков Нетаньяху
15:21 932
Каллас ответила главе МИД Израиля
Каллас ответила главе МИД Израиля обновлено 15:20
15:20 2321
Громоотвод Кремля выходит из строя. Что будет дальше?
Громоотвод Кремля выходит из строя. Что будет дальше? наша аналитика
13:12 3917
Крупнейшая атака на Москву: пожар на НПЗ локализовали. «Слабые места» ПВО России
Крупнейшая атака на Москву: пожар на НПЗ локализовали. «Слабые места» ПВО России видео; обновлено 16:32
16:32 11972
Запрет на соцсети для детей до 15 лет в Эмиратах
Запрет на соцсети для детей до 15 лет в Эмиратах
15:04 391
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться