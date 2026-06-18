Переговоры Иран – США в Швейцарии будут прямыми

Делегации Ирана и США проведут в пятницу в Швейцарии первый раунд прямых переговоров, в ходе которых будут обсуждаться некоторые технические вопросы, включая иранскую ядерную программу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, стороны планируют рассмотреть «политические аспекты, связанные с ядерной программой» исламской республики, «правовые аспекты», имеющие отношение к проблемам снятия антииранских санкций и разморозки иранских активов, а также вопросы, связанные с Ливаном и деятельностью шиитского движения «Хезболла». Отмечается, что встречи могут пройти в Цюрихе.

Согласно сведениям источников канала, в переговорах примут участие представители Катара и Пакистана, на некоторых встречах будут также присутствовать представители Турции и Саудовской Аравии.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на МИД Швейцарии, что США и Иран проведут в швейцарском Бюргенштоке 19 июня предварительные переговоры по исполнению достигнутого сторонами соглашения.