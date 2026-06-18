Пашинян категоричен: Никаких выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил возможность проведения новых парламентских выборов в стране.

«Конечно, нет. Мы не собираемся проводить новые выборы», - сказал Пашинян журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно окончательным результатам ЦИК, партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала на выборах 7 июня более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия «Сильная Армения» российского миллиардера Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок «Армения» экс-президента Кочаряна - более 9,9%.

Накануне Пашинян заявил, что прошедшие в парламент в результате выборов 7 июня оппозиционные силы попали туда незаконно и должны быть лишены возможности политической деятельности.