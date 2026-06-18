Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал в соцсети X скан меморандума с США с подписью американского президента Дональда Трампа в соцсети X. Пезешкиан назвал документ историческим и отметил, что «мир будет достигнут в тени взаимного уважения».

Проект меморандума включает 14 пунктов.

1. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран, а также их союзники в нынешней войне, подписывая настоящий Меморандум о взаимопонимании, заявляют о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются отныне не начинать никаких войн или военных операций друг против друга, а также воздерживаться от угроз или применения силы друг против друга и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение подтвердит окончательное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и другие положения настоящего параграфа.

2. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

3. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки обязуются вести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней, с возможностью продления по взаимному согласию.

4. Сразу после подписания настоящего Меморандума Соединенные Штаты Америки начнут снятие морской блокады и любых препятствий против Исламской Республики Иран и полностью прекратят военно-морскую блокаду в течение 30 дней. В этот период движение судов будет пропорционально объему довоенного судоходства, восстанавливаемого Исламской Республикой Иран. Соединенные Штаты Америки также обязуются вывести свои войска из приграничных районов с Исламской Республики Иран в течение 30 дней после заключения окончательной сделки.

5. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов в течение 60 дней только из Персидского залива в Оманский пролив и обратно. Движение коммерческих судов начнется немедленно, а с учетом необходимости устранения технических и военных препятствий и разминирования со стороны Исламской Республики Иран, эти меры будут приняты в течение 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с Султанатом Оман для определения будущего управления и морских услуг в Ормузском проливе, а также обсудит этот вопрос с другими прибрежными государствами Персидского залива в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива.

6. Соединенные Штаты Америки совместно с региональными партнерами обязуются разработать окончательный, взаимосогласованный план, предусматривающий выделение не менее $300 млрд на восстановление и экономическое развитие Исламской Республики Иран. Механизм реализации этого плана будет окончательно согласован в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. Все необходимые лицензии, разрешения и согласования для соответствующих финансовых операций будут предоставлены Соединенными Штатами Америки.

7. Соединенные Штаты Америки обязуются прекратить действие всех видов санкций против Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Совета управляющих МАГАТЭ и все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные, по согласованному графику в рамках окончательного соглашения. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки признают критическую важность вышеупомянутого вопроса о прекращении действия санкций и выражают намерение незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров для достижения взаимного соглашения по ним.

8. Исламская Республика Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились урегулировать вопрос накопленных обогащенных ядерных материалов в соответствии с механизмом, который будет согласован обеими сторонами, согласно графику, упомянутому в пункте 7, используя наиболее простой метод, предусматривающей разбавление на месте под надзором МАГАТЭ. Обе стороны также договорились обсудить вопрос обогащения и другие взаимосогласованные вопросы, касающиеся ядерных потребностей Исламской Республики Иран, на основе нормативной базы, согласованной в окончательном соглашении. Окончательное соглашение подтвердит положения этого пункта. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран признают критическую важность вышеупомянутых ядерных вопросов и выражают намерение незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров для достижения взаимного соглашения по ним.

9. До заключения окончательного соглашения Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились сохранять статус-кво. Исламская Республика Иран сохранит текущий статус-кво своей ядерной программы, а Соединенные Штаты Америки не будут вводить никаких новых санкций и не будут размещать дополнительные силы в регионе.

10. Соединенные Штаты Америки обязуются, что сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до отмены санкций Министерство финансов США будет выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и их производных, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование, транспортировку и т. д.

11. Соединенные Штаты Америки обязуются в полной мере обеспечить доступность замороженных или ограниченных в использовании средств и активов Исламской Республики Иран после реализации настоящего Меморандума о взаимопонимании. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки в ходе переговоров взаимно согласуют процедуры, связанные с высвобождением этих средств. Такие средства, независимо от того, находятся они на первоначальном счете или переведены, должны быть в полной мере использованы для выплаты любому конечному бенефициару, назначенному Центральным банком Исламской Республики Иран. Соединенные Штаты Америки обязуются выдать все необходимые лицензии и разрешения в соответствии с этим.

12. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки договорились о создании исполнительного механизма для мониторинга успешного выполнения настоящего Меморандума о взаимопонимании и соблюдения в будущем условий окончательного соглашения.

13. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и при условии начала выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума о взаимопонимании, а также продолжения выполнения указанных мер, Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки начнут переговоры по окончательному соглашению и остальным пунктам.

14. Финальное соглашение подлежит одобрению СБ ООН.