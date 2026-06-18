Фото горящей Киево-Печерской лавры заставили Трампа поддержать Украину

«Я думаю, (Трамп) был искренне тронут», – сказал чиновник из одной из стран G7.

Во время саммита «Большой семерки» во Франции 16-17 июня, в котором принял участие и президент Украины Владимир Зеленский, на позицию президента США Дональда Трампа могли повлиять показанные Зеленским фотографии охваченной огнем Киево-Печерской лавры после российского удара в ночь на 15 июня. Об этом говорится в публикации Politico со ссылкой на источники.

По мнению источников, этот шаг Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жесткими формулировками в адрес России в принятой по итогам саммита совместной декларации. Politico отмечает, что сама идея, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как пишет издание, успеху саммита способствовало и то, что собеседники Трампа, включая Макрона, при обсуждении Украины позиционировали эту страну как побеждающую на поле боя, что импонировало президенту США, делающему ставку на силу. «Они все вместе объяснили Трампу, что Зеленский побеждает, потому что Россия… не может сдвинуть линию фронта и даже теряет территории. А Россия продолжает наносить удары по мирным жителям и святыням», – цитирует издание одного из европейских дипломатов.

В ходе саммита Трамп дважды общался с Зеленским лично: утром 16 июня и затем вместе с Макроном вечером 17 июня. Зеленский высоко отозвался об этих встречах.

Как сообщает агентство Bloomberg в четверг, Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой выдать лицензии на производство оружия в Европе и Украине. «Они хотели бы иметь такую возможность, мы рассмотрим этот вопрос», – сказал Трамп журналистам 17 июня.

Украине необходимы средства ПВО, в частности, ракеты для перехвата российских баллистических ракет, которые могут производить только США.