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Джахангир Фараджуллаев назначен в один из комитетов УЕФА

Отдел спорта
16:32 740

Генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев вошел в Консультативный комитет УЕФА по маркетингу. 

Такое решение принял Исполком УЕФА, обновивший составы комитетов УЕФА на основе предложенных национальными ассоциациями кандидатур.

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