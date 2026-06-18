Джахангир Фараджуллаев назначен в один из комитетов УЕФА

Генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев вошел в Консультативный комитет УЕФА по маркетингу.
Такое решение принял Исполком УЕФА, обновивший составы комитетов УЕФА на основе предложенных национальными ассоциациями кандидатур.
Генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев вошел в Консультативный комитет УЕФА по маркетингу.
Такое решение принял Исполком УЕФА, обновивший составы комитетов УЕФА на основе предложенных национальными ассоциациями кандидатур.
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