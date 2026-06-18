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Меморандум Иран — США: мир досрочно
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Меморандум Иран — США: мир досрочно

Нота протеста Армении от России

16:53 1266

Россия направила Армении ноту протеста. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского памятника в Гюмри.

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