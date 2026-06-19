У Европы появился свой любимый вор… Он в Грузии! При нем возили оружие в Ереван и душили дорогу из Баку

17 июня Европарламент принял две резолюции по Грузии и Турции, в которых сделал акцент на «отступлениях от демократии» и «отсутствии реформ» в обеих странах. Это, по мнению европарламентариев, является препятствием для вступления в Евросоюз. Геополитический контекст резолюций очевиден. Властям ЕС не нравится самостоятельность и Грузии, и Турции, нежелание этих стран подчиняться диктату Брюсселя, который во многом совпадает с позицией Парижа. Последнее видно из резолюции по Турции. Анкару критикуют якобы за нарушение «суверенных прав» Греции и Кипра. Известно, что позицию этих стран активнее всего поддерживает Франция. Резолюция по Грузии практически повторяет все прежние требования властей ЕС к правительству «Грузинской мечты». Но есть и новшества. Наряду с требованиями освобождения «политических заключенных» из числа активистов проевропейской оппозиции и участников протестов в 2024–2025 годах уделяется внимание и делу осужденного за коррупцию экс-премьера Ираклия Гарибашвили.

Хотя в разгар протестов в 2024 году Гарибашвили и был отстранен от исполнительной власти, к оппозиции он никак не относился, а возглавлял партийную организацию «Грузинской мечты». Защита Европарламентом высокопоставленного коррупционера выглядит странно. Тем более что в той же резолюции власти Грузии одновременно осуждаются за упразднение Антикоррупционного бюро, созданного по требованию Евросоюза. Но если вспомнить, чем, кроме коррупции, «отличился» Ираклий Гарибашвили на должности премьера, все становится понятно. Именно в период премьерства Ираклия Гарибашвили разразился скандал с поставками 24 бронемашин «Бастион» через грузинский порт Поти по железной дороге в Армению. По факту Европарламент берет под защиту осужденного за коррупцию экс-премьера, который действовал в интересах Парижа. Такому деятелю, с «европейской» точки зрения, и коррупция должна быть прощена. То, что проблема коррупции в Грузии имеет геополитическое измерение, показывают и вскрытые коррупционные схемы, существовавшие много лет в системе Грузинской железной дороги. В розыск недавно были объявлены бывший генеральный директор ООО «Грузинская железная дорога» Давид Перадзе и еще один человек, арестованы руководитель департамента инфраструктуры железной дороги Георгий Марукашвили и еще пять человек. По информации Службы государственной безопасности Грузии, осенью 2019 года Давид Перадзе создал организованную преступную группу, целью которой было мошенническое присвоение имущества компании в особо крупном размере. По данным СГБ, Перадзе постепенно вовлек в преступную схему ряд лиц, в том числе тогдашнего директора инфраструктурного направления железной дороги.

Но нужно также напомнить, что, помимо хищений, должностные лица ООО «Грузинская железная дорога», ответственные за развитие инфраструктуры, долгие годы фактически саботировали ввод в полноценную эксплуатацию важнейшей железной дороги Баку - Тбилиси - Карс. С 2017 года до июня 2026-го магистраль работала «в тестовом режиме» максимум на 10% своей пропускной способности, принося одни убытки. Лишь 2 июня 2026 года состоялось официальное открытие железной дороги Баку - Тбилиси - Карс. Не секрет, что против полноценного запуска железной дороги выступали в Париже. Получается, что коррупционеры в системе ООО «Грузинская железная дорога» долгие годы сознательно саботировали ключевой для экономики Грузии и развития Срединного коридора проект. И, возможно, на уровне Ираклия Гарибашвили были в курсе коррупционных схем. Сейчас же, когда грузинские правоохранительные органы начали разбираться с фактами коррупции, самые резонансные из них, в том числе дело Ираклия Гарибашвили, вызывают «озабоченность» в Европе.