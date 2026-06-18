Бойцы украинского спецназа «Азов»: «Мы вернем Мариуполь»

После обороны Мариуполя в 2022 году восстановленный и расширенный «Азов» снова сосредотачивает внимание на городе и российской логистике в захваченных районах. Подразделение наносит удары по объектам, которые помогают Москве удерживать контроль над югом Украины и поставлять войска на фронт. Об этом пишет Reuters.

На прошлой неделе беспилотники Первого корпуса «Азов» атаковали стратегический морской порт в Мариуполе. Целями стали электрические подстанции, ремонтные базы и находящееся под санкциями судно. В результате атаки в порту исчезло электроснабжение.

Reuters сообщает, что смогло подтвердить место съемки части видео атаки, обнародованного корпусом.

«Азов» готовит новые операции

Начальник штаба Первого корпуса «Азов» полковник Арсен Дмитрик заявил Reuters, что подобных операций будет больше. По его словам, подразделение хочет продемонстрировать свои возможности, технологии и планирование.

В то же время Дмитрик признал, что вытеснение россиян из Мариуполя, расположенного примерно в 120 км от почти неизменной линии фронта, — это долгосрочная задача.

«Если на это понадобится 20 лет, мы потратим 20 лет на планирование, ожидание, подготовку. Но когда придет время, мы должны быть готовы. Я верю, что мы его вернем», — сказал он.

По словам Дмитрика, это «только вопрос времени».

Удары по Мариуполю и дорогам снабжения

Атака по порту произошла в нескольких километрах от разрушенного металлургического завода, где бойцы «Азова» и другие украинские военные держали оборону во время российской осады Мариуполя в 2022 году.

Перед этим в течение нескольких месяцев «Азов» наносил удары по важным автодорогам на захваченных территориях Донецкой области, в частности, в районе Мариуполя. Эти действия являются частью системной попытки нарушить российские линии снабжения.

Зачем Украине бить по логистике РФ

По словам офицера корпуса, главная цель «Азова» — перекрыть поставки российских грузов, прежде всего горючего, из России через ключевые узлы, в частности, Мариуполь и Донецк.

Он отметил, что постоянное движение грузовиков по открытым дорогам сложно защищать.

«Скрыть цистерну с горючим невозможно. Это просто нереально», — сказал офицер.

Среди маршрутов, которые атаковали украинские силы, — трасса М14, соединяющая Мариуполь с российским Ростовом, трасса Н20 в направлении Донецка и кольцевая дорога вокруг Донецка.

Украинские военные также усиливают удары по логистическим объектам вдоль захваченного Россией «сухопутного моста» на юге Украины, соединяющего РФ с Крымом. Это уже приводило к проблемам с горючим на полуострове.

Как это влияет на российскую армию

Эксперт Центра новой американской безопасности Франц-Штефан Гади заявил, что удары «Азова» имеют не мгновенный, а накопительный эффект. Они заставляют российскую армию рассредоточивать технику, делать более длинные объезды и чаще передвигаться ночью.

С течением времени это снижает наступательный темп, который Россия может поддерживать на поле боя.

В то же время российские войска продолжают давить в Донецкой области и приближаются к Константиновке — одному из важных узлов так называемого «пояса крепостей» области. Российские дроны также атакуют украинскую логистику.

Несмотря на это, общий темп продвижения РФ в последние месяцы замедлился, а украинские силы отвоевали часть территорий на отдельных участках фронта.

Какие дроны использует «Азов»

Одним из ключевых средств корпуса является дрон Hornet с поддержкой искусственного интеллекта. Его разработала американская оборонно-технологическая компания Perennial Autonomy, принадлежащая бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту.

По словам аналитика Роба Ли, операторы «Азова» модифицировали эти дроны, установив терминалы Starlink, чтобы увеличить их начальную дальность в 100 км.

«За многие усовершенствования Hornet отвечал именно «Азов», — сказал он.

Возвращение пленных остается приоритетом

Дмитрик заявил, что удары по дорогам в Мариуполь и из него должны помочь достичь одной из ключевых целей — ускорить завершение боевых действий и добиться освобождения более 700 бойцов «Азова» из российского плена.

Украина настаивает на обмене пленных по формуле «всех на всех» как на одном из центральных элементов любой мирной договоренности.

Командир корпуса Денис Прокопенко ранее заявлял, что освобождение побратимов является его личным приоритетом и «делом чести».

Сегодня «Азов» формально входит в состав Национальной гвардии Украины и, по оценкам аналитиков, является одним из ведущих украинских формирований в сфере применения беспилотников. По данным подразделения, корпус расширился до шести бригад, полка беспилотников и подразделения специального назначения, а его численность составляет десятки тысяч военных.