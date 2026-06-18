Семимильными шагами в ЕС

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, парламентские выборы, прошедшие 7 июня, дали ему «полный всенародный мандат» на ускоренное сближение с Европой с параллельным отдалением от России. Пашинян, не дожидаясь оглашения официальных результатов выборов, уже с 8 июня засучив рукава, начал реализацию «возможностей», созданных данным мандатом.
Согласно полученной haqqin.az от достоверных источников информации, сразу после состоявшихся в Армении парламентских выборов между Ереваном и Европейским союзом (ЕС) был запущен переговорный процесс о заключении соглашения о создании Углубленной и Всеобъемлющей Зоны Свободной Торговли. В то же время Ереван попросил европейскую сторону не выносить тему переговоров в публичное поле. Такая позиция, вероятно, продиктована стремлением армянского руководства сохранить пространство для возможности лавирования и манипуляций в отношениях с Москвой.
По имеющимся данным, ранее в ходе контактов с представителями ЕС армянская сторона обратилась к Брюсселю с просьбой оказать содействие в поддержке национальной экономики и расширении возможностей экспорта в страны Евросоюза. В качестве одного из ключевых аргументов Ереван сослался на запреты и ограничения, введенные Россией в отношении ряда армянских товаров. В документе, представленном армянской стороной Европейской комиссии, были отражены объемы и стоимость экспорта товарных категорий, затронутых российскими ограничениями. Потенциальный ущерб, нанесенный армянской экономике российскими ограничениями, был оценен Ереваном в 500 миллионов евро. После обращения Еревана было принято решение о создании рабочей группы, которая займется координацией мер поддержки между Европейской комиссией и армянской стороной.
Согласно материалу, опубликованному 17 июня в Financial Times, ЕК уже разрабатывает так называемые автономные торговые меры, которые предусматривают снижение тарифов на импорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. По сведениям издания, эти меры, требующие одобрения большинства государств-членов ЕС и Европейского парламента, могут охватить значительную часть из примерно 20 категорий товаров, на которые распространяются российские ограничения. Ранее о том, что ЕС готовит меры поддержки Армении в условиях «экономического давления» со стороны России, заявляла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Пашиняном 3 июня сего года. В преддверии парламентских выборов в Армении Брюссель выделил первые 50 миллионов евро в качестве экстренной финансовой помощи Армении, которые должны частично компенсировать ущерб от российских ограничений.
Для того чтобы придать данной поддержке более устойчивый и долгосрочный характер, ЕС предложил начать переговоры о заключении соглашения о создании Углубленной и Всеобъемлющей Зоны Свободной Торговли. Подобный формат, как правило, рассматривается как один из важных этапов политико-экономического сближения с ЕС и может стать прологом к более тесной интеграции Армении с европейскими структурами, с перспективой ее членства в ЕС. Следует отметить, что аналогичные соглашения, подписанные в 2014 году с Грузией и Молдовой, а также в 2016 году с Украиной, открыли этим странам расширенный доступ к внутреннему рынку ЕС и стали важным элементом их проевропейского курса. Примечательно, что инициатором начала диалога с Ереваном о заключении соглашения с европейской стороны стала главный переговорщик по вопросам расширения ЕС еврокомиссар Марта Кос.
Следует отметить, что еще на саммите ЕС-Армения в мае текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения решительно движется навстречу Европе и всегда была полноправным членом европейской семьи, а глава европейской дипломатии Кая Каллас до парламентских выборов подчеркнула, что европейская повестка Армении на столе, и Ереван сам примет решение о перспективах членства в ЕС. Учитывая результаты выборов, можно констатировать, что с точки зрения европейских дипломатов, Армения сделала свой выбор в пользу европейской интеграции. При этом премьер-министр Армении продолжает утверждать о том, что страна будет оставаться в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. Как видно из полученных сведений, стратегический выбор в пользу ЕС Ереваном уже сделан.
Таким образом, торговый кризис между Арменией и Россией фактически стал катализатором, ускоряющим европейский вектор армянской внешней политики. При этом Ереван, с одной стороны, стремится воспользоваться экономической поддержкой Брюсселя, «готовит почву» для полноценной интеграции в ЕС, а с другой – пока избегает резкого публичного разрыва с интеграционными структурами, связанными с Москвой.
P.S. 15 июня для Украины и Молдовы был открыт первый переговорный кластер по вступлению в ЕС. При такой активности ЕС в отношении стран постсоветского пространства наверняка следующей страной, которой будет предоставлен статус государства-кандидата по вступлению в ЕС, будет Армения.