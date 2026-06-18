Семимильными шагами в ЕС

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, парламентские выборы, прошедшие 7 июня, дали ему «полный всенародный мандат» на ускоренное сближение с Европой с параллельным отдалением от России. Пашинян, не дожидаясь оглашения официальных результатов выборов, уже с 8 июня засучив рукава, начал реализацию «возможностей», созданных данным мандатом. Согласно полученной haqqin.az от достоверных источников информации, сразу после состоявшихся в Армении парламентских выборов между Ереваном и Европейским союзом (ЕС) был запущен переговорный процесс о заключении соглашения о создании Углубленной и Всеобъемлющей Зоны Свободной Торговли. В то же время Ереван попросил европейскую сторону не выносить тему переговоров в публичное поле. Такая позиция, вероятно, продиктована стремлением армянского руководства сохранить пространство для возможности лавирования и манипуляций в отношениях с Москвой.

По имеющимся данным, ранее в ходе контактов с представителями ЕС армянская сторона обратилась к Брюсселю с просьбой оказать содействие в поддержке национальной экономики и расширении возможностей экспорта в страны Евросоюза. В качестве одного из ключевых аргументов Ереван сослался на запреты и ограничения, введенные Россией в отношении ряда армянских товаров. В документе, представленном армянской стороной Европейской комиссии, были отражены объемы и стоимость экспорта товарных категорий, затронутых российскими ограничениями. Потенциальный ущерб, нанесенный армянской экономике российскими ограничениями, был оценен Ереваном в 500 миллионов евро. После обращения Еревана было принято решение о создании рабочей группы, которая займется координацией мер поддержки между Европейской комиссией и армянской стороной. Согласно материалу, опубликованному 17 июня в Financial Times, ЕК уже разрабатывает так называемые автономные торговые меры, которые предусматривают снижение тарифов на импорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. По сведениям издания, эти меры, требующие одобрения большинства государств-членов ЕС и Европейского парламента, могут охватить значительную часть из примерно 20 категорий товаров, на которые распространяются российские ограничения. Ранее о том, что ЕС готовит меры поддержки Армении в условиях «экономического давления» со стороны России, заявляла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Пашиняном 3 июня сего года. В преддверии парламентских выборов в Армении Брюссель выделил первые 50 миллионов евро в качестве экстренной финансовой помощи Армении, которые должны частично компенсировать ущерб от российских ограничений.