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Начальник Генштаба Азербайджана в Астане

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17:28 291

Находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ, состоявшемся 18 июня в Астане. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Перед началом заседания руководители делегаций посетили памятник «Защитникам Отечества», возложили венки к монументу и почтили память героев.

На очередном заседании Комитета был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества на пространстве СНГ, по вопросам обеспечения мира и безопасности, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.

В своем выступлении на заседании начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев рассказал о военно-политической ситуации, сложившейся на Южном Кавказе после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, а также о новой реальности, основанной на исторической справедливости, и о вопросах евразийской безопасности.

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