Начальник Генштаба Азербайджана в Астане

Находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ, состоявшемся 18 июня в Астане. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Перед началом заседания руководители делегаций посетили памятник «Защитникам Отечества», возложили венки к монументу и почтили память героев.