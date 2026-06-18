Сделка США не похожа на обещанную Трампом «безоговорочную капитуляцию» Ирана

Соглашение США и Ирана по урегулированию конфликта не похоже на документ о «безоговорочной капитуляции» Тегерана, о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп. На это указывает газета The New York Times (NYT).

По оценке издания, Иран вышел из противостояния с США не только сохранив устойчивость, но и добившись нескольких выгодных для себя условий, включая возобновление возможности получать миллиарды долларов от продажи нефти.

Газета отмечает, что меморандум также предполагает возможность разблокировки замороженных иранских активов. Кроме того, как пишет NYT, формулировки документа могут позволить Ирану в дальнейшем добиваться постоянного суверенитета над Ормузским проливом.

Официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, 14 июня подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. Церемония подписания документа, как планируется, пройдет в Женеве 19 июня.

17 июня Трамп подтвердил подписание меморандума между Вашингтоном и Тегераном.