По последним данным аналитиков украинского проекта DeepState, ситуация вокруг Константиновки развивается по тяжелому сценарию. Россияне продолжают входить в город со всех сторон и продвигаться вглубь населенного пункта.

Известно, что россияне входили в город небольшими группами с флангов, и украинские командиры рассказали, что Константиновка может быть потеряна в ближайшее время.

В то время как международные СМИ сосредоточены на ударах Вооруженных сил Украины по российской территории, включая удары беспилотников по Москве, продолжаются ожесточенные бои за Константиновку, один из трех последних городов Донецкой области, находящихся под контролем Киева.

«С выходом на необходимые рубежи российская армия постепенно переходит к длительному поглощению города, где частично виднеется сценарий Покровска. В частности, почему-то повторяются ошибки с попытками хаотических зачисток города, в то время когда противник имеет пространство для продвижения и меняет свои позиции в случае необходимости», - пишет DeepState.

Украинские бойцы, воюющие в Константиновке, заявили, что численность российской пехоты в городе сейчас значительно превышает численность украинских сил, обороняющих город. Силы неравны, и очистить город от россиян становится все труднее. Аналитики DeepState, анализируя информацию, полученную с мест, пришли к выводу, что россияне взяли под контроль северную часть города и пытаются окружить южную и центральную части. Они продолжают наступление, несмотря на ежедневные тяжелые потери.

Одновременно с этим армия Россия уничтожает сам населенный пункт, превращая его в руины.

«Константиновка является «воротами» для открытия Славянско-Краматорской агломерации. Противник это знает, отдает себе отчет и учитывает для своих дальнейших наступательных действий. Когда упадет Константиновка (а это вопрос времени), следующей будет Дружковка, которая сейчас играет важную логистическую роль, а за ней уже Краматорск. Как только Константиновка перейдет под контроль противника, логистика для сил обороны в данном районе кардинально изменится, создадутся дополнительные трудности любых передвижений, а именно пребывание даже в Краматорске станет чрезвычайно опасным, где свою работу уже будут делать вражеские пилоты. Далее московитам нужно будет открывать еще одни «ворота» в Славянск и Краматорск,- пишут украинские OSINT-аналитики.

Министерство обороны России также сообщает, что в настоящее время в центральных районах Константиновки идут бои. Правда, россияне, как всегда, опережают события на поле боя в плане пропаганды. Например, на днях МИД России опубликовал видео, на котором запечатлено поднятие российского флага в центре Константиновки. Однако аналитики из американского Института изучения войны (ISW) определили, что это видео является фейком и создано с помощью искусственного интеллекта.

17 июня Минобороны России заявило, что подразделения Южной группировки российских войск захватили 96 зданий в городе в период с 16 по 17 июня. Примерно 13 июня МОД России начал публиковать гипертактические подробности предполагаемых успехов России в направлении Константиновки, вероятно, в рамках продолжающейся информационной операции по преувеличению тактического прогресса. Командующий 19-м армейским корпусом Украины бригадный генерал Александр Бакулин подтвердил свое заявление от 15 июня о том, что в настоящее время в Константиновке действуют «лишь от 93 до 153 российских военнослужащих».

ISW продолжает оценивать присутствие украинских сил в южной Константиновке в сочетании с небольшим количеством российских военнослужащих, о которых сообщается в городе. Это указывает на то, что российские силы, вероятно, не контролируют многие районы, в которые, как они утверждают, они проникли.