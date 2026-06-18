USD 1.7000
EUR 1.9589
RUB 2.3340
Подписаться на уведомления
Меморандум Иран — США: мир досрочно
Новость дня
Меморандум Иран — США: мир досрочно

Бои за Константиновку: россияне входят в город со всех сторон

ситуация критическая
Отдел информации
17:52 525

В то время как международные СМИ сосредоточены на ударах Вооруженных сил Украины по российской территории, включая удары беспилотников по Москве, продолжаются ожесточенные бои за Константиновку, один из трех последних городов Донецкой области, находящихся под контролем Киева.

Известно, что россияне входили в город небольшими группами с флангов, и украинские командиры рассказали, что Константиновка может быть потеряна в ближайшее время.

По последним данным аналитиков украинского проекта DeepState, ситуация вокруг Константиновки развивается по тяжелому сценарию. Россияне продолжают входить в город со всех сторон и продвигаться вглубь населенного пункта.

«С выходом на необходимые рубежи российская армия постепенно переходит к длительному поглощению города, где частично виднеется сценарий Покровска. В частности, почему-то повторяются ошибки с попытками хаотических зачисток города, в то время когда противник имеет пространство для продвижения и меняет свои позиции в случае необходимости», - пишет DeepState.

Украинские бойцы, воюющие в Константиновке, заявили, что численность российской пехоты в городе сейчас значительно превышает численность украинских сил, обороняющих город. Силы неравны, и очистить город от россиян становится все труднее. Аналитики DeepState, анализируя информацию, полученную с мест, пришли к выводу, что россияне взяли под контроль северную часть города и пытаются окружить южную и центральную части. Они продолжают наступление, несмотря на ежедневные тяжелые потери.

Одновременно с этим армия Россия уничтожает сам населенный пункт, превращая его в руины.

«Константиновка является «воротами» для открытия Славянско-Краматорской агломерации. Противник это знает, отдает себе отчет и учитывает для своих дальнейших наступательных действий. Когда упадет Константиновка (а это вопрос времени), следующей будет Дружковка, которая сейчас играет важную логистическую роль, а за ней уже Краматорск. Как только Константиновка перейдет под контроль противника, логистика для сил обороны в данном районе кардинально изменится, создадутся дополнительные трудности любых передвижений, а именно пребывание даже в Краматорске станет чрезвычайно опасным, где свою работу уже будут делать вражеские пилоты. Далее московитам нужно будет открывать еще одни «ворота» в Славянск и Краматорск,- пишут украинские OSINT-аналитики.

Министерство обороны России также сообщает, что в настоящее время в центральных районах Константиновки идут бои. Правда, россияне, как всегда, опережают события на поле боя в плане пропаганды. Например, на днях МИД России опубликовал видео, на котором запечатлено поднятие российского флага в центре Константиновки. Однако аналитики из американского Института изучения войны (ISW) определили, что это видео является фейком и создано с помощью искусственного интеллекта.

17 июня Минобороны России заявило, что подразделения Южной группировки российских войск захватили 96 зданий в городе в период с 16 по 17 июня. Примерно 13 июня МОД России начал публиковать гипертактические подробности предполагаемых успехов России в направлении Константиновки, вероятно, в рамках продолжающейся информационной операции по преувеличению тактического прогресса. Командующий 19-м армейским корпусом Украины бригадный генерал Александр Бакулин подтвердил свое заявление от 15 июня о том, что в настоящее время в Константиновке действуют «лишь от 93 до 153 российских военнослужащих».

ISW продолжает оценивать присутствие украинских сил в южной Константиновке в сочетании с небольшим количеством российских военнослужащих, о которых сообщается в городе. Это указывает на то, что российские силы, вероятно, не контролируют многие районы, в которые, как они утверждают, они проникли.

Бои за Константиновку: россияне входят в город со всех сторон
Бои за Константиновку: россияне входят в город со всех сторон ситуация критическая
17:52 526
Ильхам Алиев назвал приоритеты Азербайджана
Ильхам Алиев назвал приоритеты Азербайджана фото; обновлено 17:42
17:42 3608
У Трампа не хватило терпения. Иран дождался своего
У Трампа не хватило терпения. Иран дождался своего haqqin.az беседует с Сергеем Мигдалем
15:51 2250
Бойцы украинского спецназа «Азов»: «Мы вернем Мариуполь»
Бойцы украинского спецназа «Азов»: «Мы вернем Мариуполь» Репортаж Reuters
17:18 1081
Джахангир Фараджуллаев назначен в один из комитетов УЕФА
Джахангир Фараджуллаев назначен в один из комитетов УЕФА
16:32 744
Фото горящей Киево-Печерской лавры заставили Трампа поддержать Украину
Фото горящей Киево-Печерской лавры заставили Трампа поддержать Украину по утверждению Politico
16:24 1428
Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США
Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США
16:08 1300
Хегсет не исключает возобновления военных действий и блокады Ирана
Хегсет не исключает возобновления военных действий и блокады Ирана обновлено 15:58
15:58 2260
Станет ли Турция магнитом для миллиардеров?
Станет ли Турция магнитом для миллиардеров? Неожиданные последствия войны США и Ирана
02:05 4365
Переговоры Иран – США в Швейцарии будут прямыми
Переговоры Иран – США в Швейцарии будут прямыми
15:32 724
После крупнейшей атаки на Москву в Госдуме пригрозили начать «воевать всерьез»
После крупнейшей атаки на Москву в Госдуме пригрозили начать «воевать всерьез»
15:30 2425

ЭТО ВАЖНО

Бои за Константиновку: россияне входят в город со всех сторон
Бои за Константиновку: россияне входят в город со всех сторон ситуация критическая
17:52 526
Ильхам Алиев назвал приоритеты Азербайджана
Ильхам Алиев назвал приоритеты Азербайджана фото; обновлено 17:42
17:42 3608
У Трампа не хватило терпения. Иран дождался своего
У Трампа не хватило терпения. Иран дождался своего haqqin.az беседует с Сергеем Мигдалем
15:51 2250
Бойцы украинского спецназа «Азов»: «Мы вернем Мариуполь»
Бойцы украинского спецназа «Азов»: «Мы вернем Мариуполь» Репортаж Reuters
17:18 1081
Джахангир Фараджуллаев назначен в один из комитетов УЕФА
Джахангир Фараджуллаев назначен в один из комитетов УЕФА
16:32 744
Фото горящей Киево-Печерской лавры заставили Трампа поддержать Украину
Фото горящей Киево-Печерской лавры заставили Трампа поддержать Украину по утверждению Politico
16:24 1428
Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США
Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США
16:08 1300
Хегсет не исключает возобновления военных действий и блокады Ирана
Хегсет не исключает возобновления военных действий и блокады Ирана обновлено 15:58
15:58 2260
Станет ли Турция магнитом для миллиардеров?
Станет ли Турция магнитом для миллиардеров? Неожиданные последствия войны США и Ирана
02:05 4365
Переговоры Иран – США в Швейцарии будут прямыми
Переговоры Иран – США в Швейцарии будут прямыми
15:32 724
После крупнейшей атаки на Москву в Госдуме пригрозили начать «воевать всерьез»
После крупнейшей атаки на Москву в Госдуме пригрозили начать «воевать всерьез»
15:30 2425
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться