Смерть в погоне за лайками

В соцсети, где жила эта девушка, у ее роликов все еще растут просмотры. Алгоритм не знает, что автора больше нет. Он по-прежнему считает лайки, подбрасывает записи новым зрителям. 17 лет, мотоцикл, ветер в кадре, дорога. Красиво, лихо, ровно так, как любит лента. Только показывать ей скоро будет нечего, кроме соболезнований под последним постом. Захра Мехдизаде погибла 16 июня на трассе Баку — Губа. Около пяти часов вечера на полосе вынужденно остановился «Мерседес» — техническая неисправность. По той же полосе на полной скорости мчался мотоцикл. Девушка за рулем не успела оценить обстановку и на полном ходу врезалась в стоящую машину. Водительского удостоверения у нее не было. До больницы Захру довезли. Спасти, к сожалению, не сумели. Полиция начала расследование и в который раз попросила водителей не выезжать на неисправных машинах, при вынужденной остановке вовремя выполнять все, что положено по ПДД, и — отдельной строкой — не садиться за руль тем, у кого нет прав, не относиться безответственно к жизни и здоровью, своим и чужим. Но за новостным потоком легко не разглядеть главного. А главное в том, что Захра была не просто подростком, севшим без прав на мотоцикл. Она росла среди поколения, для которого скорость, риск и камера слиты воедино, превращены в монтажный материал, в некое сырье для контента. Она снимала себя за рулем. Снимала, как гоняет. И такие ролики есть на ее странице в Инстаграме. И чем рискованнее кадр, тем выше отклик; чем выше отклик, тем сильнее соблазн в следующий раз поднять ставку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zarema | Model | Actress (@picassozm)

Никто не возьмется утверждать наверняка, что в роковую секунду ее отвлек именно телефон. Следствие само разберется. Но привычка снимать на ходу, отрывая взгляд от дороги ради удачного ракурса или кадра, — это не безобидный фон трагедии, а одна из ее нитей, и делать вид, будто между ними нет связи, было бы сознательным приуменьшением.

Захра была дочерью известного адвоката Фархада Мехдиева. И, по словам самого отца, однажды сказала ему: «Папа, блогеры зарабатывают больше адвокатов». Отец хотел, чтобы она стала врачом, обещал полностью оплатить подготовку в медицинский вуз. Она стояла на своем — искусство, сцена, камера. Переубедить ее он так и не сумел. А когда дочери не стало, Фархад Мехдиев написал на своей странице то, что стоит прочитать каждому родителю. Это исповедь человека, у которого почва ушла из-под ног: «У меня есть совет к родителям, особенно к отцам, — примите это к сведению, чтобы жизнь вас не обожгла. Последние два года я практически не вмешивался в воспитание дочери. Она снималась в рекламе, зарабатывала деньги и даже говорила мне: «Папа, блогеры зарабатывают больше адвокатов». С одной стороны, мне хотелось, чтобы она была независимой, с другой — чтобы жила правильной жизнью. Я желал, чтобы она стала врачом, и обещал полностью оплатить ее подготовку в медицинский. Но переубедить ее я так и не смог: она твердо стояла на том, что хочет учиться искусству. Не упускайте контроль над своими детьми. Пусть вас называют «плохим отцом» или даже «абьюзером» — наберитесь терпения и продолжайте направлять и контролировать их вплоть до 23–25 лет. Если вы не будете их контролировать, оправдываясь тем, что «у вас своя жизнь и много дел», то в один прекрасный день вы уже не сможете совладать со своим сожалением, болью и душевными терзаниями. Главная инвестиция в жизни — это ваши дети. Если вы выиграете на этом поприще, то, даже проиграв во всем остальном, вам не о чем будет печалиться. Но у родителя, который потерпел крах в воспитании своего ребенка, на самом деле нет ни достижений, ни утешения».