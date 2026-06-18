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Много оружия Украине

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Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 752 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 996 млн долларов. Об этом говорится в официальном заявлении Соединенного Королевства.

В рамках этой поддержки Украина до конца года должна получить 150 тысяч беспилотников. Также пакет предусматривает поставку более 350 зенитных ракет и радаров для усиления противовоздушной обороны.

Финансирование будет осуществляться за счет кредита, предоставленного Великобританией Украине в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration. Речь идет о механизме, обеспеченном доходами от замороженных российских суверенных активов.

Общий размер британского кредита в рамках этой программы составляет 2,26 млрд фунтов стерлингов – примерно 3 млрд долларов.

В новый пакет войдут, в частности, легкие многоцелевые ракеты LMM и наземные радиолокационные системы. В британском правительстве отмечают, что такие средства критически важны для защиты Украины от российских воздушных атак по гражданским объектам.

Объявление о военной поддержке прозвучало после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера на саммите G7. Ранее Лондон также сообщил о выделении 210 млн фунтов стерлингов, или около 278 млн долларов, из британского фонда экспортного финансирования для обеспечения электроэнергией украинских атомных электростанций.

Кроме того, Великобритания ввела 70 новых санкций против российского «теневого флота», цепей поставок военной техники и сетей незаконного финансирования.

На этом фоне зарубежные СМИ пишут о том, что Германия направит около $400 млн на системы ПВО и ракеты к ним для Украины. Нидерланды же выделят €500 млн на закупку американского вооружения и БПЛА.

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