Обновление НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости масштабной перестройки альянса и перехода к модели «НАТО 3.0», в рамках которой европейские страны возьмут на себя значительно большую ответственность за безопасность континента. «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», — сказал Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран альянса, передает EUDebates .

Рютте отметил, что европейским членам НАТО предстоят огромные усилия, однако этот процесс уже начался. По его данным, расходы европейских стран альянса и Канады на оборону в 2025 году выросли на $139 млрд по сравнению с предыдущим годом.

По его словам, изменения связаны в том числе с планами США пересмотреть свое военное присутствие в Европе. Ранее глава Министерства обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Вашингтон продолжит оценку численности и размещения американских войск на европейском континенте. Дальнейшее участие США в обеспечении безопасности Европы будет зависеть от вклада европейских союзников в оборону.

Выступая на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, Хегсет призвал европейских союзников взять на себя ведущую роль в защите континента, пишет Bild. По его словам, в течение ближайших шести месяцев США проведут проверку численности и дислокации своих сил в Европе.

В рамках пересмотра военного присутствия США в Европе Пентагон рассматривает сокращение сил, задействованных в обеспечении операций НАТО. Обсуждается уменьшение числа истребителей F-16 и F-15E со 150 до 100 единиц, сокращение парка самолетов морской разведки с 26 до 15, а также вывод восьми самолетов-заправщиков. Еще может быть проведена передислокация подводной лодки, авианосца и ряда боевых кораблей.

В последние годы США последовательно добиваются увеличения оборонных расходов европейских членов Североатлантического альянса. «Мы должны убедиться, что НАТО быстро и необратимо движется в направлении союза, возглавляемого Европой, где Европа берет на себя основную ответственность за оборону Европы», — заявил министр.

Хегсет также подверг критике ряд европейских союзников за недостаточные расходы на оборону. По его словам, слишком долго НАТО оставалась «бумажным тигром» и системой, в которой основная нагрузка ложилась на США. «Слишком много наших союзников все еще, похоже, кое-что неправильно понимают. Некоторые из крупнейших экономик НАТО, некоторые из богатейших стран по-прежнему верят, что эпоха бесплатного проезда продолжается», — сказал он.