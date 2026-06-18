Обновление НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости масштабной перестройки альянса и перехода к модели «НАТО 3.0», в рамках которой европейские страны возьмут на себя значительно большую ответственность за безопасность континента. «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», — сказал Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран альянса, передает EUDebates.
Рютте отметил, что европейским членам НАТО предстоят огромные усилия, однако этот процесс уже начался. По его данным, расходы европейских стран альянса и Канады на оборону в 2025 году выросли на $139 млрд по сравнению с предыдущим годом.
По его словам, изменения связаны в том числе с планами США пересмотреть свое военное присутствие в Европе. Ранее глава Министерства обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Вашингтон продолжит оценку численности и размещения американских войск на европейском континенте. Дальнейшее участие США в обеспечении безопасности Европы будет зависеть от вклада европейских союзников в оборону.
Выступая на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, Хегсет призвал европейских союзников взять на себя ведущую роль в защите континента, пишет Bild. По его словам, в течение ближайших шести месяцев США проведут проверку численности и дислокации своих сил в Европе.
В рамках пересмотра военного присутствия США в Европе Пентагон рассматривает сокращение сил, задействованных в обеспечении операций НАТО. Обсуждается уменьшение числа истребителей F-16 и F-15E со 150 до 100 единиц, сокращение парка самолетов морской разведки с 26 до 15, а также вывод восьми самолетов-заправщиков. Еще может быть проведена передислокация подводной лодки, авианосца и ряда боевых кораблей.
В последние годы США последовательно добиваются увеличения оборонных расходов европейских членов Североатлантического альянса. «Мы должны убедиться, что НАТО быстро и необратимо движется в направлении союза, возглавляемого Европой, где Европа берет на себя основную ответственность за оборону Европы», — заявил министр.
Хегсет также подверг критике ряд европейских союзников за недостаточные расходы на оборону. По его словам, слишком долго НАТО оставалась «бумажным тигром» и системой, в которой основная нагрузка ложилась на США. «Слишком много наших союзников все еще, похоже, кое-что неправильно понимают. Некоторые из крупнейших экономик НАТО, некоторые из богатейших стран по-прежнему верят, что эпоха бесплатного проезда продолжается», — сказал он.