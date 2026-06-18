Германия о тупике Путина

Российский президент Владимир Путин зашел в тупик в войне с Украиной, которая наносит Москве все больший ущерб. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил на открытии заседания в формате «Рамштайн».

«Путин зашел в тупик. Его нападение на Украину нанесло огромный ущерб его собственной армии. Кремль видит, какие негативные последствия есть для них. Украина все больше и больше наносит вред России», — сказал немецкий министр.

Писториус подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский призывает к возобновлению переговоров, однако российский лидер выбирает эскалацию.

«Он (Путин) и эта эскалация направлены непосредственно против украинского народа и против наших партнеров по НАТО на востоке. Путин не хочет думать о своих поражениях на поле боя, и он, несмотря на потери, хочет продолжать войну», — заявил министр.

Писториус отметил, что поддержка Киева будет продолжаться и дальше. По его словам, это «единственный путь, когда Украина может расширять свой успех на поле боя».

«Мы также должны координировать нашу поддержку. И вот это сегодня самое важное. И поэтому наше заседание будет касаться этих важных вопросов», — отметил Писториус.