Исландцев приглашают в Баку за 250 тысяч

Исландский футбольный клуб «Вестри», который стал соперником «Карабаха» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы, приглашает своих болельщиков в Азербайджан.

«Вы были в Баку? - спрашивает у исландцев «Вестри». - Мы заняты поиском оптимального маршрута на матч Лиги Европы в Азербайджане. Нам бы очень хотелось узнать, заинтересованы ли вы в футбольной поездке в Баку. Стоимость перелета может составлять от 200 000 до 250 000 крон (примерно 2700-3400 манатов - Ред.) Пожалуйста, сообщите нам в комментариях, и мы посмотрим, возможно ли это».

Первый матч между «Карабахом» и «Вестри» должен состояться 9 июля в Баку.