Разблокировали иранские порты

Все усилия США по обеспечению соблюдения блокады прекращены. Наши военные корабли останутся в этом районе, чтобы следить за соблюдением всех аспектов соглашения.

Сегодня, в соответствии с распоряжением президента, вооруженные силы США сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные районы и из них. Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран пока соблюдает первые условия соглашения, достигнутого в рамках американо-иранского меморандума, включая военную часть договоренностей, передает телеканал CNN.

Выступая на брифинге в Белом доме, Вэнс отметил, что в течение двух ночей подряд иранская сторона не предпринимала атак на суда в районе Ормузского пролива.

«С военной стороны иранцы уже вторую ночь подряд не стреляли ни по одному судну в Ормузском проливе. Пока что они выполняют свои обязательства», — сказал он.

Вице-президент также заявил, что США выполняют свои обязательства, связанные с частичной отменой блокады.

«По вопросу блокады: CENTCOM разрешил более чем десятку судов пройти через нашу морскую блокаду, и таким образом мы тоже выполняем свою часть раннего этапа соглашения», — добавил Вэнс.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации покажет, готовы ли стороны выполнять остальные положения меморандума.

«Теперь посмотрим, готовы ли они следовать следующему этапу мирного плана президента», — отметил он.

Позднее Вэнс подчеркнул, что США обладают значительным влиянием в переговорах с Ираном, однако исход остается неопределенным.

«Они, безусловно, понимают, что у Соединенных Штатов есть серьезные рычаги давления, — заявил он. — Приведет ли это в итоге к изменению их поведения — я не знаю».

Вице-президент США добавил, что администрация считает необходимым продолжать попытки достижения соглашения, даже если результат не гарантирован.

«Люди говорят, что иранцы никогда не изменятся. Возможно, это так, и тогда они не получат никаких выгод от сделки. Но разве не стоит попробовать?» — заключил Вэнс.