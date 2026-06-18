И Джейхун Байрамов обсудил соглашение США с Ираном

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его пакистанским коллегой Мухаммедом Исхаком Даром состоялся телефонный разговор.

Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по достигнутым между США и Ираном договоренностям по меморандуму о взаимопонимании.

Азербайджан, отмечается, высоко оценил важную посредническую роль Пакистана в переговорном процессе, в частности, личный вклад премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, вице-премьера и министра иностранных дел Мухаммеда Исхака Дара, а также начальника Вооруженных сил фельдмаршала Асима Мунира в успешное завершение переговоров.

Собеседники отметили, что достигнутое соглашение способствует снижению напряженности в регионе, укреплению доверия и продвижению дипломатических путей урегулирования.

Джейхун Байрамов выразил надежду, что дальнейшие переговоры по достижению всеобъемлющего соглашения внесут вклад в обеспечение устойчивого мира, безопасности и стабильности.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.