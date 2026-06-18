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Президент Болгарии вступился за патриарха Кирилла

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Болгария уже сделала ряд оговорок по поводу предстоящих антироссийских санкций ЕС и будет препятствовать включению патриарха Московского и всея Руси в этот список. Об этом заявил журналистам в Брюсселе президент Болгарии Румен Радев.

Он уточнил, что данный вопрос имеет важность не в контексте конкретной личности, а всей Русской православной церкви.

«Меня интересует Русская православная церковь, потому что она внесла вклад в наше освобождение от пятивекового османского ига», — отметил Радев.

По словам президента, София ранее заявила, что также «не допустит санкций, которые нанесут ущерб болгарской экономике».

«Санкции будут рассмотрены в июле на заседании Комитета постоянных представителей государств-членов при Европейском союзе (COREPER)», — сказал Радев.

«Могу здесь указать и на риск по «Лукойлу» (деятельность компании в Болгарии), на риск для снабжения столичного метро запасными частями, а также на опасения Министерства сельского хозяйства по поводу поставок удобрений для Болгарии и ЕС», — сказал президент, добавив, что при угрозах деятельности «Нефтохим Бургас» и «Лукойла» будет добиваться исключения их из пакета санкций.

Радев отверг опасения, что он будет следовать в ЕС стратегии бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и сказал, что исходит из национальных интересов своей страны. Говоря о поддержке Украины, глава государства заявил, что Болгария не будет препятствовать общеевропейским решениям и поддержит начало переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз.

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